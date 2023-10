Studie zeigt die Auswirkungen des Methankreislaufs in arktischen Seen auf den Klimawandel

Eine aktuelle Studie von Forschern der Northwestern University und der University of Wyoming hat Aufschluss über die Auswirkungen des in arktischen Seen produzierten Methans auf den Klimawandel gegeben. Die Studie untersuchte die Wachsbeschichtungen von Blättern, die in Sedimenten aus dem frühen bis mittleren Holozän konserviert waren, um Erkenntnisse über die Muster des Methankreislaufs während früherer Erwärmungsperioden zu gewinnen.

Die Forscher analysierten Sedimente aus vier Seen in Grönland und entdeckten Wachsbiomarker, die einst Teil häufiger aquatischer brauner Moose waren. Die Ergebnisse zeigten, dass vergangene Erwärmungsperioden im mittleren Holozän dazu führten, dass diese Seen erhebliche Mengen Methan erzeugten. Dies ist besorgniserregend, da Methan ein starkes Treibhausgas ist, das zum Klimawandel beiträgt.

Die Studie legt nahe, dass die anhaltende Erwärmung zu unterschätzten Methanemissionen aus arktischen Seen führen könnte. Die in der Studie untersuchten Seen hielten während der letzten großen Erwärmungsperiode, die beim Übergang der Erde von der letzten Eiszeit stattfand, über Tausende von Jahren hinweg einen verstärkten Methankreislauf aufrecht. Dies stützt die Idee, dass der Methankreislauf in arktischen Seen von den Klimabedingungen abhängt.

Magdalena Osburn, die leitende Autorin der Studie, betonte, wie wichtig es sei, in die Vergangenheit zu blicken, um unsere Zukunft auf einem sich erwärmenden Planeten vorherzusagen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Daten über längere Perioden des Methankreislaufs während Warmperioden und unterstreichen die Notwendigkeit, den Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen und der Methanproduktion in arktischen Seen zu verstehen.

Die Studie nutzte Daten von zwei Seen in Grönland und vorhandene Daten von zwei weiteren Seen. Die Forscher ermittelten das Vorkommen von Methan im frühen bis mittleren Holozän, indem sie die Wasserstoffisotopenzusammensetzung von Wasserpflanzenwachsen im Sediment analysierten. Es wurde auch beobachtet, dass Wassermoose in den Seen einen Teil des Methans absorbierten und so möglicherweise dessen Freisetzung in die Atmosphäre verringerten.

Während die Studie zeigt, dass arktische Seen anfällig für klimabedingte Veränderungen im Methankreislauf sind, weisen nicht alle Seen die gleiche Dynamik auf. Dennoch tragen die Ergebnisse zu unserem Verständnis der Auswirkungen der raschen Erwärmung in der Arktis auf das globale Klima bei. Angesichts ihrer bedeutenden Rolle als natürliche Methanquellen sind weitere Untersuchungen erforderlich, um den Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen und der Methanproduktion in arktischen Seen zu untersuchen.

