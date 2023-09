Die sich verändernde Landschaft von New York City: Sinkende und steigende Bodenniveaus

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass in Teilen der Metropolregion New York der Bodenspiegel in unterschiedlichem Maße absinkt und ansteigt. Diese Höhenunterschiede sind zwar gering, können jedoch Auswirkungen auf das lokale Überschwemmungsrisiko im Zusammenhang mit dem Anstieg des Meeresspiegels haben. Die in Science Advances veröffentlichte Studie wurde von Forschern des Jet Propulsion Laboratory der NASA und der Rutgers University durchgeführt.

Mithilfe einer Fernerkundungstechnik namens interferometrisches Radar mit synthetischer Apertur (InSAR) analysierte das Team die vertikale Landbewegung im gesamten Stadtgebiet von 2016 bis 2023. Sie fanden heraus, dass ein Großteil der beobachteten Bewegung in Gebieten auftrat, in denen der Boden durch menschliche Aktivitäten verändert worden war, z wie Landgewinnung und Deponiebau. Durch diese Veränderungen wurde der Boden lockerer und anfälliger für Einsenkungen.

Darüber hinaus tragen natürliche Prozesse, die bis in die letzte Eiszeit zurückreichen, zum Absinken und Heben des Landes bei. Das Vorhandensein einer großen Eisdecke vor etwa 24,000 Jahren führte dazu, dass sich der Erdmantel im Laufe der Zeit langsam neu anpasste. Infolgedessen sinkt New York City, knapp außerhalb der Eisdecke, jetzt.

Im Durchschnitt sinkt das Stadtgebiet um etwa 0.06 Zoll (1.6 Millimeter) pro Jahr. Die Forscher konnten diese Bewegung im Detail kartieren und bestimmte Stadtteile und Wahrzeichen identifizieren, die schneller als der Durchschnitt abklingen. Diese Informationen sind für Hochwasserkartierungen und Planungszwecke von entscheidender Bedeutung, insbesondere da der Meeresspiegel weltweit weiter ansteigt.

Zu den bemerkenswerten Senkungsschwerpunkten gehört der Flughafen LaGuardia, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 0.15 Zoll (3.7 Millimeter) pro Jahr sinkt. Die Forscher stellten fest, dass die laufende Renovierung des Flughafens darauf abzielt, die durch steigendes Meereswasser verursachte Überschwemmungsgefahr auszuräumen. Weitere Bereiche, in denen es zu Absenkungen kam, sind das Arthur Ashe Stadium und verschiedene Standorte in Queens und Brooklyn, die auf künstlicher Aufschüttung errichtet wurden.

Die Studie ergab auch einen bisher nicht identifizierten Anstieg in East Williamsburg, Brooklyn, und Woodside, Queens. Diese Flächen nehmen pro Jahr um etwa 0.06 Millimeter zu.

Das Verständnis der sich verändernden Landschaft von New York City ist für den effektiven Umgang mit Überschwemmungsrisiken und die Planung für die Zukunft von entscheidender Bedeutung. Da sich der Klimawandel weiterhin auf den Meeresspiegel auswirkt und die Häufigkeit von Überschwemmungen zunimmt, wird die Verfolgung vertikaler Landbewegungen noch wichtiger.

