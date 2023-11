Neuartige Technik zur genauen Bestimmung des Wassergehalts in wasserlöslichen Verbindungen

By

Forscher der Fakultät für Pharmazie der Universität Ostfinnland haben eine innovative Methode zur präzisen Bestimmung des Wassergehalts wasserlöslicher Verbindungen entwickelt. Diese bahnbrechende Technik hat erhebliche Auswirkungen, insbesondere bei der Arzneimittelherstellung, wo eine genaue Dosierung von entscheidender Bedeutung ist. Die kürzlich in Analytical Chemistry veröffentlichte Studie stellt einen Ansatz der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) im Lösungszustand vor.

Im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung ist das Verständnis der Struktur und des Wassergehalts einer Verbindung von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt auf deren physikalisch-chemische und pharmazeutische Eigenschaften auswirken. Darüber hinaus beeinflusst der Wassergehalt das Gesamtmolekulargewicht der Verbindung und spielt eine Schlüsselrolle bei der Berechnung der richtigen Medikamentendosis.

Zur Bestimmung des Wassergehalts in chemischen Verbindungen werden traditionell Methoden wie Titration und Thermogravimetrie eingesetzt. Allerdings erfordern diese Techniken oft präzises Wiegen, Probenvernichtung, spezielles Fachwissen oder nehmen viel Zeit in Anspruch.

Die von den Forschern entwickelte NMR-Methode bietet eine einfache und genaue Alternative zur Messung des Wassergehalts wasserlöslicher Verbindungen. Die durch NMR erhaltenen Ergebnisse waren mit dem durch TGA und Röntgenkristallographie bestimmten Wassergehalt vergleichbar und bestätigten seine Wirksamkeit.

Das Team machte bei seiner Forschung auch eine bemerkenswerte Entdeckung: Der Wassergehalt von Verbindungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Beispielsweise wandelt sich das Natriumsalz der Zitronensäure bei der Lagerung von einer Form mit 5.5 Kristallwassermolekülen in eine Form mit nur 2 Kristallwassermolekülen um.

Die NMR-Methode bietet mehrere Vorteile. Es erfordert nur minimale Probenhandhabung (ein präzises Wiegen ist nicht mehr erforderlich), ermöglicht beschleunigte Messungen (ca. 15–20 Minuten pro Probe) und ermöglicht eine Probenrückgewinnung ohne Zerstörung. Darüber hinaus ist die Methode hochpräzise und reproduzierbar.

Es ist zu beachten, dass der Einsatz eines NMR-Spektrometers eine erhebliche Investition erfordert und es daher zu einem unverzichtbaren Bestandteil in Laboren wird, in denen neuartige Verbindungen und Arzneimittel synthetisiert werden. Diese Ausrüstung ist für Strukturbestimmungen unverzichtbar und in solchen Forschungsumgebungen allgemein verfügbar.

Mit dieser neu entwickelten NMR-Methode können Forscher und Pharmahersteller nun den Wassergehalt wasserlöslicher Verbindungen genauer bestimmen und so die Herstellung sichererer und wirksamerer Medikamente erleichtern.

