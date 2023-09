Astronomen nutzen das James-Webb-Teleskop, um das Exoplanetensystem TRAPPIST-1 zu untersuchen

Ein Team von Astronomen des Trottier Institute for Research on Exoplanets (iREx) an der Université de Montréal (UdeM) hat erhebliche Fortschritte beim Verständnis des Exoplanetensystems TRAPPIST-1 gemacht. Mit dem James Webb Space Telescope (JWST) beobachteten die Forscher TRAPPIST-1 b, den Exoplaneten, der dem Stern im System am nächsten liegt. Ihre in den Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, den Einfluss von Muttersternen bei der Untersuchung von Exoplaneten zu berücksichtigen.

TRAPPIST-1 ist ein Roter Zwergstern, der 40 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Im Jahr 2016 erregte er Aufmerksamkeit, als sieben erdgroße Exoplaneten in seiner Umlaufbahn entdeckt wurden, von denen sich drei in der bewohnbaren Zone des Sterns befinden. Diese Erkenntnisse weckten die Hoffnung, potenziell bewohnbare Umgebungen außerhalb unseres Sonnensystems zu finden.

Das Forschungsteam nutzte die Technik der Transmissionsspektroskopie, um die Eigenschaften von TRAPPIST-1 b zu analysieren. Indem sie das Licht des Sterns untersuchen, während er während eines Transits die Atmosphäre des Exoplaneten passiert, können Astronomen den einzigartigen chemischen Fingerabdruck identifizieren, der von den vorhandenen Molekülen und Atomen hinterlassen wird.

Die Studie ergab, dass Sternaktivität und Kontamination die Natur von Exoplaneten erheblich beeinflussen. Unter Sternkontamination versteht man den Einfluss der Eigenmerkmale des Sterns, wie z. B. dunkle Flecken und helle Faculae, auf Messungen der Atmosphäre des Exoplaneten.

Das Team fand überzeugende Beweise dafür, dass Sternkontamination eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Transmissionsspektren von TRAPPIST-1 b und möglicherweise auch der anderen Planeten im System spielt. Die Aktivität des Sterns kann „Geistersignale“ erzeugen, die fälschlicherweise auf die Anwesenheit bestimmter Moleküle in der Atmosphäre des Exoplaneten hinweisen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Sternkontamination bei der Planung zukünftiger Beobachtungen exoplanetarer Systeme zu berücksichtigen.

Man geht zwar davon aus, dass TRAPPIST-1 b keine nennenswerte Atmosphäre besitzt, aber seine unmittelbare Nähe zum Stern und seine Transitsignale machen ihn zu einem wichtigen Beobachtungsziel. Die Forscher führten zwei unabhängige Messungen der Atmosphäre durch und stellten fest, dass die Spektren von TRAPPIST-1 b allein durch die modellierte Sternkontamination erklärt werden könnten, was keine Hinweise auf eine signifikante Atmosphäre auf dem Planeten gibt.

Obwohl dieses Ergebnis bestimmte Arten von Atmosphären, wie wolkenfreie und wasserstoffreiche Atmosphären, ausschließt, können dünnere Atmosphären wie solche, die aus reinem Wasser oder Kohlenstoff bestehen, nicht definitiv ausgeschlossen werden. Weitere Beobachtungen und Datenanalysen werden zu unserem Verständnis des Exoplanetensystems TRAPPIST-1 und des Potenzials für bewohnbare Umgebungen außerhalb unseres Sonnensystems beitragen.

Quellen:

Titel: Astronomen nutzen das James-Webb-Teleskop, um das Exoplanetensystem TRAPPIST-1 zu untersuchen

Astronomen nutzen das James-Webb-Teleskop, um das Exoplanetensystem TRAPPIST-1 zu untersuchen Quelle: Astrophysical Journal Letters