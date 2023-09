Teilstürme in der Magnetosphäre der Erde liefern Erkenntnisse für die Weltraumwettervorhersage

Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern des Indian Institute of Geomagnetism (IIG) hat Aufschluss über die Rolle von Teilstürmen in der Erdmagnetosphäre und ihren Einfluss auf die Weltraumwettervorhersage gegeben. Teilstürme sind kurze Störungen in der Magnetosphäre der Erde, die zu einer Dipolarisierung des Magnetfelds und damit zu einem Anstieg des Schwerionenflusses in der inneren Magnetosphäre führen.

Die Studie, die Daten des Massenspektrometers Helium, Oxygen, Proton, and Electron (HOPE) und des Instruments Electric and Magnetic Field Instrument Suite and Integrated Science (EMFISIS) an Bord der Raumsonde Radiation Belt Storm Probes (RBSP) nutzte, untersuchte 22 Teilsturmereignisse aus dem Jahr 2018. Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf die Eigenschaften der Magnetfelddipolarisation und deren Zusammenhang mit der Verstärkung des energiereichen O+- und H+-Ionenflusses.

Teilstürme werden durch Faktoren wie das interplanetare Magnetfeld (IMF), die Geschwindigkeit des Sonnenwinds und den dynamischen Druck des Sonnenwinds beeinflusst. Die Südrichtung des IWF ist ein Schlüsselfaktor für die Auslösung von Teilstürmen, da sie eine magnetische Wiederverbindung in der Tagesmagnetosphäre verursacht. Im Durchschnitt dauern Teilstürme etwa 2 bis 4 Stunden und setzen eine erhebliche Menge an Energie frei, die aus der Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und Magnetosphäre gewonnen wird.

Das Verständnis der Rolle der Plasmaschicht beim Transport und der Beschleunigung von Ionen während Teilstürmen ist entscheidend für die Untersuchung der Dynamik des erdnahen Weltraums, bekannt als Geospace. Typischerweise besteht Geospace aus H+-Ionen, aber es gibt Fälle, in denen der Anteil an O+-Ionen plötzlich ansteigt. Das Vorhandensein von O+-Ionen verändert die Plasmadynamik des Geospace und unterstreicht die Notwendigkeit, Ionenflussschwankungen zu untersuchen, um die Vorhersage des Weltraumwetters zu verbessern.

Durch die Untersuchung der Veränderungen in der Ionenzusammensetzung während Teilstürmen können Wissenschaftler die Ursache und den Bereich dieser Schwankungen genau bestimmen. Dieses Wissen wird die Genauigkeit zukünftiger Weltraumwettervorhersagen weiter verbessern und verschiedenen Anwendungen zugute kommen, die auf Satellitenkommunikations- und Navigationssystemen basieren.

Zusammenfassend bietet die von Wissenschaftlern des Indian Institute of Geomagnetism durchgeführte Studie wertvolle Einblicke in Teilstürme in der Erdmagnetosphäre und deren Relevanz für die Weltraumwettervorhersage. Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis der Plasmadynamik im Georaum bei und ebnen den Weg für genauere Vorhersagen künftiger Weltraumwetterphänomene.

Quellen:

– Indisches Institut für Geomagnetismus (IIG)

– Zeitschrift „Fortschritte in der Weltraumforschung“.