Die Population junger massearmer Sterne in Trumpler 14

Mit dem Very Large Telescope (VLT) haben europäische Astronomen spektroskopische Beobachtungen eines offenen Sternhaufens namens Trumpler 14 durchgeführt. Die Ergebnisse ihrer Studie liefern weitere Informationen über die Eigenschaften junger Sterne mit geringer Masse in diesem Sternhaufen.

Offene Sternhaufen sind Gruppen von Sternen, die lose miteinander verbunden sind und aus derselben riesigen Molekülwolke entstehen. Trumpler 14 ist ein offener Sternhaufen im Carinanebel, etwa 9,000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es handelt sich um einen der massereichsten, jüngsten und kompaktesten Sternhaufen im Carina-Nebelkomplex.

Ein Team von Astronomen unter der Leitung von Dominika Itrich von der Europäischen Südsternwarte (ESO) nutzte das Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE)-Instrument des VLT, um junge massearme Sterne in Trumpler 14 zu erforschen. Sie analysierten die spektralen und stellaren Eigenschaften von 780 Sternen innerhalb des Weltraumteleskops Cluster, der sich auf 717 von ihnen konzentriert.

Die Studie ergab, dass die meisten Sterne in der Stichprobe den Spektraltypen K und M angehörten. Etwa die Hälfte der Sterne hatte Massen unter 1 Sonnenmasse, wobei der masseärmste Stern nur eine Masse von 0.17 Sonnenmassen hatte. Diese tiefgreifende Analyse massearmer Sterne in einer so weit entfernten und massereichen Region ist ein bedeutender Beitrag auf diesem Gebiet.

Basierend auf der Verteilung des Sternalters schätzten die Astronomen das Alter von Trumpler 14 auf etwa 1 Million Jahre, was mit früheren Erkenntnissen übereinstimmt. Die Forscher betonten, dass diese Altersschätzung robust ist und nicht von bestimmten Evolutionsspuren beeinflusst wird.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung massearmer Sterne in einer Clusterumgebung. Es ist wichtig, die Eigenschaften und das Verhalten von Sternen mit geringer Masse zu verstehen, da sie die häufigste Art von Sternen in der Galaxie sind und empfindlich auf Umweltbedingungen reagieren.

