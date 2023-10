Studie untersucht großräumige Turbulenzen in der Galaxie NGC 6946

Astronomen aus Indien haben eine Studie durchgeführt, um die großräumigen Turbulenzen im interstellaren Medium (ISM) der Spiralgalaxie NGC 6946 zu untersuchen. Die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichten Ergebnisse dieser Studie geben Einblick in die Natur dieser Turbulenzen Phänomen.

Turbulenzen im ISM spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Prozessen wie der Sternentstehung, der Stabilität von Molekülwolken und dem Verhalten der kosmischen Strahlung. Trotz zahlreicher Studien ist der Mechanismus, der für die Entstehung dieser Turbulenzen verantwortlich ist, noch immer kaum verstanden.

NGC 6946 ist eine helle Spiralgalaxie, die etwa 19.2 Millionen Lichtjahre entfernt liegt. Die Forscher analysierten Daten des Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) und des HI Nearby Galaxy Survey (THINGS), um einen genaueren Blick auf die Turbulenzen in NGC 6946 zu werfen. Sie verwendeten den Visibility Moment Estimator (VME), um den Neutralpunkt zu messen Dichte der atomaren Wasserstoffsäule (HI) und Leistungsspektrum der turbulenten Geschwindigkeit der Sichtlinie.

Die Ergebnisse der Studie zeigen das Vorhandensein einer großräumigen Energiekaskade in der Scheibe von NGC 6946. Die Potenzgesetzindizes deuten darauf hin, dass der Turbulenzantriebsmechanismus in dieser Galaxie eine Kombination aus Druck- und Magnetantrieb ist. Die Forscher glauben, dass das Magnetfeld von NGC 6946, insbesondere die als Magnetarme bekannten Felder zwischen den Armen, eine wichtige Rolle bei der Entstehung der großräumigen Turbulenzen spielt. Es wird angenommen, dass diese magnetischen Strukturen ein Ergebnis der turbulenten Dynamik in der Scheibe sind.

Die Autoren der Studie weisen darauf hin, wie wichtig es ist, weitere Untersuchungen zur Natur der Turbulenzen im ISM durchzuführen. Sie schlagen vor, die Turbulenzkaskade in einer größeren Anzahl von Galaxien zu messen und die Ergebnisse mit numerischen Simulationen zu interpretieren, um unser Verständnis zu verbessern.

Quellen:

– Meera Nandakumar et al, Großräumige Turbulenzkaskade in der Spiralgalaxie NGC 6946, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.02661

– Phys.org