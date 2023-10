Studie zeigt, dass die Kontamination von Nanoplastik und Metallen Süßwasserökosysteme gefährdet

Eine aktuelle internationale Studie von Forschern der Universität Coimbra hat laut einer Pressemitteilung der Universität die Risiken hervorgehoben, die mit der Kontamination von Nanoplastik und Metallen in Süßwasserökosystemen verbunden sind. Die Studie konzentrierte sich auf die Co-Kontamination von Süßwasser und die Auswirkungen funktionalisierter Nanoplastiken auf Wasserpilze in Gegenwart von Metallen. Das Forschungsteam veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der Harcourt Butler Technical University und der Konkuk University seine Studie in der Zeitschrift Environmental Pollution.

Die Forscher betonten, wie wichtig es sei, die kombinierten Auswirkungen von Schadstoffen auf Organismen aufgrund ihrer unvermeidlichen Koexistenz zu verstehen. Nanoplastik sind Kunststofffragmente mit einer Größe von weniger als 1,000 Nanometern, die häufig in verschiedenen Industriezweigen wie der Pharma-, Kosmetik- und Reinigungsindustrie eingesetzt werden.

Süßwasser ist besonders anfällig für Schadstoffe, da es als Schnittstelle zwischen terrestrischer und aquatischer Umwelt dient. Bergbauaktivitäten tragen zum Vorkommen von Metallen in Süßwassersystemen bei, was zur Koexistenz von Metallen mit neu auftretenden Schadstoffen wie Nanoplastik führt. Aquatische Hyphomyceten, eine Pilzart, spielen eine entscheidende Rolle beim Abbau organischer Stoffe in kleinen Wasserläufen und erleichtern die Übertragung von Energie und Nährstoffen durch die Nahrungskette.

Während des für die Studie durchgeführten Labortests wurden realistische Konzentrationen von Nanoplastik, einschließlich regulärem Polystyrol und Carboxylaten, zusammen mit Kupfer verwendet, um ihre kombinierten Auswirkungen auf die zellulären Prozesse und das Wachstum des aquatischen Hyphomyceten Articulospora tetracladia zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Exposition gegenüber Behandlungen, die funktionalisierte Nanoplastik und Kupfer enthielten, zu oxidativem Stress, einem Bruch der Plasmamembran und einem unterdrückten Wachstum des Pilzes führte.

Diese Ergebnisse ergänzen die wachsende Zahl an Forschungsarbeiten, die die Gefahren von Nanoplastik und Metallkontamination in Süßwasserökosystemen hervorheben. Frühere Studien haben eine Fülle von Mikroplastik in Gewässern und deren potenzielle Gesundheitsrisiken gezeigt. Darüber hinaus wurden Bedenken hinsichtlich des Vorhandenseins antibiotikaresistenter Bakterien geäußert, die sich in Mikroplastik in Gewässern ansammeln.

Es wird immer deutlicher, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um der Verschmutzung von Süßwasserökosystemen entgegenzuwirken, insbesondere durch die Regulierung und Reduzierung der Verschmutzung durch Nanoplastik und Metalle. Die Erhaltung dieser Umgebungen ist für die allgemeine Gesundheit der Ökosysteme und das Wohlergehen der Wasserorganismen von entscheidender Bedeutung.

Quelle: LUSA