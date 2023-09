Ein möglicher Zusammenhang zwischen COVID-19 und der Alzheimer-Krankheit

By

Eine aktuelle Studie hat Aufschluss über einen möglichen molekularen Mechanismus gegeben, der die kognitiven Symptome, einschließlich „Gehirnnebel“, erklären könnte, die bei Personen auftreten, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind. Die Forschung legt auch einen möglichen Zusammenhang zwischen COVID-19 und der Entwicklung oder Verschlechterung der Alzheimer-Krankheit nahe.

Die von Cristina Di Primio und ihren Kollegen geleitete Studie untersuchte die Auswirkungen einer SARS-CoV-2-Infektion auf neuronale Zellen und Mausmodelle. Das Team konzentrierte sich auf ein Protein namens Tau, das für seine Rolle bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit bekannt ist. Bei Menschen mit Alzheimer verheddern sich Tau-Moleküle und verklumpen in Neuronen.

Die Forschung ergab, dass SARS-CoV-2, wenn es neuronale Zellen oder das Gehirn von Mäusen infiziert, mit Tau interagiert und einen Prozess namens Hyperphosphorylierung auslöst. Dieser Prozess beinhaltet die Anlagerung von Phosphatgruppen an Tau an spezifischen Bindungsstellen. Interessanterweise spiegelte die in der Studie beobachtete Hyperphosphorylierung die Phosphorylierungsmuster wider, die bei Alzheimer-Patienten beobachtet wurden.

Darüber hinaus stellten die Forscher einen signifikanten Anstieg des Tau-Spiegels in der unlöslichen Fraktion infizierter Zellen fest, was auf pathologische Veränderungen des Proteins hinweist. Es ist unklar, ob diese Veränderungen eine direkte Folge des Virus oder Teil einer zellulären Abwehrreaktion sind.

Während die Studie wertvolle Einblicke in den möglichen Zusammenhang zwischen COVID-19 und der Alzheimer-Krankheit liefert, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die zugrunde liegenden Mechanismen vollständig zu verstehen und klinische Relevanz festzustellen. Dennoch unterstreichen diese Ergebnisse, wie wichtig es ist, die langfristigen neurologischen Auswirkungen von COVID-19 weiter zu untersuchen.

Insgesamt trägt diese Studie zu der wachsenden Zahl von Beweisen bei, die darauf hindeuten, dass eine COVID-19-Infektion Auswirkungen haben kann, die über die Atemwegssymptome hinausgehen. Die Interaktion zwischen SARS-CoV-2 und Tau eröffnet faszinierende Möglichkeiten für zukünftige Forschung und die Entwicklung therapeutischer Interventionen.

Journal Referenz: Di Primio, C., et al. (2023) Eine schwere Infektion mit dem akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 führt zu einer pathologischen Tau-Signatur in Neuronen. PNAS-Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Hinweis: Der Originalartikel bietet detailliertere Informationen und kann über die bereitgestellte Zeitschriftenreferenz abgerufen werden.)