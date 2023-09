Studie legt nahe, dass es im Hyaden-Sternhaufen der Erde am nächsten gelegene Schwarze Löcher geben könnte

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichte Studie hat die mögliche Existenz von Schwarzen Löchern im Hyaden-Sternhaufen aufgedeckt, der als der unserem Sonnensystem am nächsten gelegene offene Sternhaufen gilt. Diese Entdeckung würde diese Schwarzen Löcher zu den erdnächsten machen, die jemals entdeckt wurden.

Die Forschung war eine Zusammenarbeit zwischen einer Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Stefano Torniamenti von der Universität Padua, Italien, zusammen mit Mark Gieles, einem ICREA-Professor an der Fakultät für Physik am Institut für Kosmoswissenschaften der Universität Barcelona, ​​und Friedrich Anders vom Institut für Weltraumstudien Kataloniens.

Mithilfe von Simulationen, die die Bewegung und Entwicklung der Sterne im Hyaden-Cluster verfolgen, konnte das Team den aktuellen Zustand des Clusters reproduzieren. Offene Sternhaufen wie die Hyaden sind Gruppen von Sternen, die im Alter und in den chemischen Eigenschaften Ähnlichkeiten aufweisen. Die Simulationsergebnisse wurden mit Beobachtungen des Gaia-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation verglichen, der genaue Messungen der Positionen und Geschwindigkeiten der Sterne im Sternhaufen lieferte.

Die Simulationen zeigten, dass die genaueste Darstellung der Hyaden die Anwesenheit von zwei oder drei Schwarzen Löchern im Zentrum des Clusters erforderte. Es ist jedoch auch möglich, dass alle Schwarzen Löcher im letzten Viertel ihres Alters aus dem Haufen ausgeschleudert wurden, sodass keine beobachtbaren Spuren mehr vorhanden sind. Die Studie ergab, dass diese in Hyades geborenen Schwarzen Löcher der Sonne am nächsten sind, viel näher als alle früheren Kandidaten.

Diese Forschung liefert nicht nur Einblicke in das Vorhandensein von Schwarzen Löchern in Sternhaufen, sondern wirft auch Licht auf deren Einfluss auf die Sternhaufenentwicklung und ihre Verteilung in der Galaxie. Das Verständnis der Rolle von Schwarzen Löchern in Sternhaufen trägt zu unserem Wissen über Gravitationswellenquellen bei.

Möglich wurde die Studie durch die detaillierten Beobachtungen offener Sternhaufen durch das Weltraumteleskop Gaia, die eine sichere Identifizierung einzelner Sterne ermöglichten.

