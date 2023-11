Forscher untersuchen seit langem die finanziellen Auswirkungen der Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten und deren Auswirkungen auf Ökosysteme. Eine aktuelle Analyse lässt jedoch Zweifel an der Genauigkeit der gemeldeten Kostenschätzungen aufkommen und unterstreicht die Notwendigkeit einer größeren Transparenz und Präzision bei der Schätzung des tatsächlichen wirtschaftlichen Schadens durch biologische Invasionen.

Die in der Fachzeitschrift Science of The Total Environment veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die Anwendung des Benford-Gesetzes, eines mathematischen Prinzips, das üblicherweise zur Erkennung von Anomalien in Finanzdaten verwendet wird, um die gemeldeten Kosten im Zusammenhang mit biologischen Invasionen zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten erhebliche Abweichungen von den erwarteten Mustern nach dem Benford-Gesetz, was auf mögliche Ungenauigkeiten in den gemeldeten Zahlen hindeutet.

Eine der bemerkenswerten beobachteten Anomalien war die vorherrschende Tendenz, Kosten nach oben zu runden, was zu einer numerischen Häufung oder Häufung bestimmter Werte führte. Bei weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass in nicht von Experten begutachteten offiziellen Regierungsberichten häufig ausreichende Details zu den zur Kostenschätzung verwendeten Methoden fehlten, was Bedenken hinsichtlich einer möglichen Inflation und Ungenauigkeit aufkommen ließ.

Dr. Danish Ali Ahmed, ein Forscher von der Gulf University for Science and Technology (Kuwait), betonte, wie wichtig es sei, genaue Kostenschätzungen zu erhalten, um politische Entscheidungsträger und Interessengruppen über die Risiken zu informieren, die von biologischen Invasionen ausgehen. Er schlug vor, dass die Nutzung des Benford-Gesetzes dazu beitragen könnte, zweifelhafte Quellen zu identifizieren und sie einer weiteren Prüfung oder dem Ausschluss aus dem Datensatz zu unterziehen.

Darüber hinaus wurde in der Studie das Fehlen allgemein anerkannter Datenstandards zur Schätzung der Kosten für die Bewältigung oder Abschwächung der Auswirkungen invasiver gebietsfremder Arten hervorgehoben. Dieser Mangel an Standardisierung erschwert die Rückverfolgbarkeit und Vergleichbarkeit von Kostenschätzungen und macht es schwierig, die tatsächliche wirtschaftliche Belastung durch biologische Invasionen genau einzuschätzen.

Für die Zukunft fordern die Forscher mehr Transparenz, strenge Methoden und die Einführung standardisierter Datenstandards zur Schätzung der Kosten einer biologischen Invasion. Sie betonen außerdem die Notwendigkeit zu untersuchen, ob sich die festgestellten Unregelmäßigkeiten in der Kostenberichterstattung auch auf andere Umweltkostenkategorien erstrecken.

Diese Studie ist ein Weckruf für die wissenschaftliche Gemeinschaft und fordert eine umfassende Prüfung und Qualitätssicherung umfangreicher Umweltdatensätze. Durch die Umsetzung robuster Praktiken können Forscher politischen Entscheidungsträgern genaue und zuverlässige Kostenschätzungen liefern und so wirksame Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen biologischer Invasionen entwickeln.

