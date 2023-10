Studienergebnisse: Menschen mit HIV haben ein höheres Risiko einer erneuten COVID-19-Infektion

By

Eine neue Studie der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigt, dass Personen mit HIV (PWH) eine höhere Rate an COVID-19-Reinfektionen aufweisen als Personen ohne HIV (PWOH).

Die in „Emerging Infectious Diseases“ veröffentlichte Studie analysierte Daten von 453,587 Erwachsenen in Chicago, die von ihrer Erstinfektion bis Mai 2 mit SARS-CoV-2022 infiziert waren. Die Forscher untersuchten COVID-19-Testergebnisse und Impfaufzeichnungen im Zusammenhang mit Chicagos Enhanced HIV/ AIDS-Meldesystem.

Die Studie ergab, dass 5.3 % der COVID-positiven Personen eine erneute Infektion erlitten, darunter 6.7 % der PWH und 5.2 % der PWOH. PWH hatte eine Reinfektionsrate von 66 pro 1,000 Personenjahre, mehr als die 50 pro 1,000 Personenjahre bei PWOH. Bereinigt um andere Faktoren wies PWH im Vergleich zu PWOH eine deutlich höhere Rate an COVID-19-Reinfektionen auf (1.46 pro 1,000 Personenjahre).

Es wurde beobachtet, dass PWH bei Personen, bei denen eine Reinfektion auftrat, tendenziell älter war (mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren) als PWOH (mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren). PWH waren auch häufiger Männer (79.3 % gegenüber 40.9 %) und Schwarze (53.7 % gegenüber 27.0 %). Darüber hinaus hatten PWH im Vergleich zu PWOH eine höhere Wahrscheinlichkeit, die primäre COVID-19-Impfstoffserie und eine Auffrischungsimpfung erhalten zu haben (31.8 % gegenüber 22.1 %). Interessanterweise war ein geringerer Prozentsatz der PWH zum Zeitpunkt ihrer ersten Infektion ungeimpft als der PWOH (87.5 % gegenüber 91.0 %).

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung des empfohlenen COVID-19-Impfplans für PWH, einschließlich der Verabreichung von Auffrischungsdosen, um das Risiko einer erneuten SARS-CoV-2-Infektion zu verringern. Von den Bewohnern, die den Impfstoff vor ihrer ersten Infektion erhalten hatten, hatten 54.2 % die erste Impfserie von Pfizer/BioNTech abgeschlossen. Von den Personen, bei denen eine erneute Infektion auftrat, hatten 39.6 % die Grundimmunisierung abgeschlossen, aber noch keine Auffrischimpfung erhalten.

Unabhängig von der Variantenwelle und dem Kalenderquartal wies PWH durchweg eine höhere Reinfektionsrate auf als PWOH. Die höchste Inzidenz von Reinfektionen bei PWH trat während der Vorherrschaft des Omicron-Stammes auf, mit 50 Fällen pro 1,000 Personenjahren. Insgesamt wurden bei PWH mehr als 16 Reinfektionen pro 1,000 Personenjahre gemeldet.

Um SARS-CoV-2-Reinfektionen zu verhindern, betonen die Autoren, dass PWH sich an den empfohlenen COVID-19-Impfplan, einschließlich Auffrischungsdosen, halten sollte.

Quellen:

– Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC)

– Zeitschrift „Emerging Infectious Diseases“.