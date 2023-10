Verwendung solarinduzierter Chlorophyllfluoreszenz zur Messung der Ozoneffekte auf Sojabohnenpflanzen

Forscher der University of Illinois Urbana-Champaign und des USDA Agricultural Research Service haben die solarinduzierte Chlorophyllfluoreszenz (SIF) genutzt, um die Auswirkungen von erhöhtem Ozon (O3) auf Sojapflanzen zu untersuchen. Die im Journal of Experimental Botany veröffentlichte Studie zielt darauf ab, zu verstehen, wie sich Luftschadstoffe wie Ozon auf Nutzpflanzen und die weltweite Nahrungsmittelversorgung auswirken.

SIF-Messungen haben sich im letzten Jahrzehnt zu einem wichtigen Instrument zur Erkennung von Pflanzenstress entwickelt. Pflanzen absorbieren Sonnenlicht für die Photosynthese, und die überschüssige Energie wird in Form von Wärme und einem schwachen Leuchten namens Fluoreszenz freigesetzt, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Forscher haben SIF verwendet, um photosynthetische Prozesse zu untersuchen und die Auswirkungen von Faktoren wie Kohlendioxid (CO2) und Temperatur auf Pflanzen zu bewerten.

In dieser Studie verwendete das Team SIF, um die Auswirkungen hoher Ozonwerte auf Sojabohnenpflanzen zu messen. Ozon ist ein schädlicher Luftschadstoff, der den Landwirten erhebliche Kosten verursacht. Die Forscher führten das Experiment in der SoyFACE-Anlage durch und konnten so die Auswirkungen der Ozonverschmutzung vor Ort untersuchen. Tragbare spektroskopische Systeme wurden verwendet, um die SIF-Werte sowohl in Kontrollparzellen als auch in Parzellen mit erhöhtem Ozon zu messen.

Die Ergebnisse zeigten, dass erhöhte Ozonwerte zu einem Rückgang des SIF führten, was auf Pflanzenstress hinweist. Neben SIF haben die Forscher auch andere Aspekte der Photosynthese gemessen, etwa den Elektronentransport und den Blattgasaustausch. Der Rückgang des SIF bestätigte, dass er als zuverlässiger Indikator für Stress dient.

Einer der Vorteile von SIF ist seine Skalierbarkeit. Derzeit erforschen die Forscher den Einsatz von SIF in größerem Maßstab mit dem Ziel, die Photosynthese in Regionen auf der ganzen Welt mithilfe von Satelliten zu verfolgen. Das Verständnis der mechanistischen Beziehung zwischen SIF und Photosynthese ist für den Einsatz dieser Methode auf regionaler oder globaler Ebene von entscheidender Bedeutung.

Durch den Einsatz von SIF zur Überwachung der Photosynthese und des Pflanzenwachstums können Landwirte den Ernteertrag abschätzen und fundierte Entscheidungen über landwirtschaftliche Praktiken treffen. Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis darüber bei, wie sich Luftschadstoffe auf Nutzpflanzen auswirken, und liefert wertvolle Erkenntnisse für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion.

