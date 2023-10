Studie zeigt, dass Religionszugehörigkeit keinen Einfluss auf die Nutzung von Online-Pornografie in Deutschland hat

Eine kürzlich in den Archives of Sexual Behavior veröffentlichte Studie hat den Zusammenhang zwischen Religionszugehörigkeit und Online-Pornografienutzung in Deutschland untersucht. Die Forscher verwendeten Web-Tracking-Panel-Daten in Kombination mit Umfragedaten, um Einblicke in das Online-Verhalten verschiedener religiöser Gruppen zu gewinnen.

Im Gegensatz zu früheren Studien, die einen starken Zusammenhang zwischen Religiosität und der Verwendung von Pornografie nahelegten, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass deutsche Katholiken, Protestanten und Religionslose gleichermaßen häufig Online-Pornografie verwenden. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Angehörige von Minderheitenreligionen wie Muslimen oder orthodoxen Christen mit Online-Pornografie beschäftigen, geringer.

Die Studie ergab auch im Vergleich zu in anderen Ländern durchgeführten Untersuchungen widersprüchliche Ergebnisse. Anders als in Ländern wie den USA verringert sich in Deutschland die Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Online-Pornografie nicht wesentlich, wenn man protestantisch oder katholisch ist. Die Forscher vermuten, dass dieser Unterschied auf die vergleichsweise liberalere Einstellung der deutschen Christen zurückzuführen ist.

Eine Einschränkung der bisherigen Forschung zu diesem Thema besteht darin, dass sie sich stark auf die Selbstauskunft durch Umfragen stützte, die Vorurteilen und Ungenauigkeiten unterliegen können. Die Verwendung von Web-Tracking-Panel-Daten ermöglicht eine objektivere und genauere Messung des Online-Verhaltens von Einzelpersonen, einschließlich der Verwendung von Pornografie.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Ergebnisse dieser Studie bisherige Annahmen in Frage stellen und die Bedeutung des Einsatzes alternativer Methoden wie Web-Tracking für die Untersuchung sensibler Themen wie Online-Pornografie hervorheben. Indem sie sich auf Web-Tracking-Daten verlassen, können Forscher die mit selbst gemeldeten Daten verbundenen Einschränkungen umgehen und so ein umfassenderes Verständnis der tatsächlichen Online-Aktivitäten der Menschen gewährleisten.

Insgesamt trägt diese Studie zu unserem Verständnis des Zusammenhangs zwischen Religionszugehörigkeit und Online-Pornografienutzung in Deutschland bei. Es betont die Notwendigkeit einer differenzierten Forschung, die bei der Untersuchung solcher Verhaltensweisen kulturelle und religiöse Unterschiede berücksichtigt.

Quelle: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

