Neue Studie zeigt potenzielle und umfassendere Vorteile einer BCG-Wiederholungsimpfung auf

By

Eine kürzlich von Immunologen des St. John's Research Institute (SJRI) durchgeführte Studie hat Aufschluss über die potenziell weiterreichenden Vorteile einer Bacille Calmette-Guerin (BCG)-Wiederholungsimpfung bei Erwachsenen gegeben. BCG ist ein abgeschwächter Lebendimpfstoff, der zur Bekämpfung von Tuberkulose (TB) eingesetzt wird, insbesondere in Ländern, in denen Tuberkulose endemisch ist. Die Wirksamkeit von BCG bei der Tuberkulosekontrolle nimmt mit zunehmendem Alter ab, was zur Erforschung einer erneuten BCG-Impfung bei Erwachsenen führt.

Die in der peer-reviewten Fachzeitschrift iScience veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf das Verständnis BCG-induzierter trainierter Immunmechanismen. Die Immunologen impften junge und gesunde Beschäftigte im Gesundheitswesen erneut mit BCG und beobachteten die Reaktionen ihrer Immunzellen auf verschiedene Krankheitserreger im Laufe der Zeit. Die Ergebnisse zeigten, dass die als Monozyten bekannten Immunzellen nach der erneuten Impfung wirksamer und robuster auf bakterielle, pilzliche und virale Herausforderungen reagierten als Zellen derselben Probanden, die vor der erneuten Impfung gemessen wurden.

Interessanterweise wurde diese verstärkte Immunantwort bei Personen, die keine BCG-Wiederholungsimpfung erhielten, nicht beobachtet. Über das Phänomen der Stärkung der Immunität hinaus zeigte die Studie, dass eine erneute BCG-Impfung zirkulierende weiße Blutkörperchen so programmieren kann, dass sie eine kontrollierte und ausgewogene Immunantwort zeigen, insbesondere im Hinblick auf die Expression von Immunfaktoren, die Entzündungen regulieren.

Laut Professorin Annapurna Vyakarnam, die die Studie leitete, weist diese Forschung auf einen möglichen zweiten Vorteil der BCG-Impfung hin, nämlich die Förderung einer homöostatisch kontrollierten Immunantwort. Die Theorie besagt, dass BCG eine wichtige Immunzelle namens Monozyten auf epigenetischer Ebene neu verdrahtet, sodass sie nicht nur schnell auf Mycobacterium tuberculosis, sondern auch auf andere infektiöse Organismen reagieren kann. Dieses neue Paradigma, bekannt als „trainierte angeborene Immunität“, hat Auswirkungen, die über die Kontrolle von Tuberkulose hinausgehen.

Die Wissenschaftler, die dieses Programm leiten, glauben, dass die Fähigkeit von BCG, das Immunsystem neu zu vernetzen und eine ausgewogene Immunantwort zu fördern, wissenschaftlich faszinierend und potenziell wichtig ist. Eine gut abgestimmte Immunität ist entscheidend, um die langfristigen Folgen einer übersteigerten Immunantwort abzumildern. Die Forscher hoffen, dass weitere Mittel dazu beitragen werden, die umfassenderen mechanistischen Auswirkungen der BCG-Wiederholungsimpfung auf Infektion und Immunität aufzudecken, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie jungen, alten und chronisch kranken Menschen.

FAQ:

F: Was ist BCG?

A: BCG steht für Bacille Calmette-Guerin, einen attenuierten Lebendimpfstoff zur Bekämpfung von Tuberkulose (TB).

F: Was waren die Ergebnisse der Studie?

A: Die Studie ergab, dass eine erneute BCG-Impfung die Reaktionsfähigkeit von Immunzellen, sogenannten Monozyten, gegenüber bakteriellen, pilzlichen und viralen Herausforderungen im Vergleich zu Zellen von Personen, die nicht erneut geimpft wurden, steigerte.

F: Was ist trainierte angeborene Immunität?

A: „Geschulte angeborene Immunität“ bezieht sich auf das Konzept, dass BCG Immunzellen, insbesondere Monozyten, neu verdrahtet, um nicht nur schnell auf Mycobacterium tuberculosis, sondern auch auf andere infektiöse Organismen zu reagieren.

F: Warum ist diese Forschung wichtig?

A: Diese Forschung legt nahe, dass eine BCG-Wiederholungsimpfung über die Tuberkulose-Kontrolle hinausgehende Vorteile haben könnte und möglicherweise eine kontrollierte und ausgewogene Immunantwort fördert. Das Verständnis dieser Mechanismen kann Auswirkungen auf Infektion und Immunität in verschiedenen Bevölkerungsgruppen haben.

Quelle: The Hindu.