Alarmierende Erkenntnisse: 40 % der Eisschelfs der Antarktis haben im Laufe von 25 Jahren an Volumen verloren

Eine aktuelle Studie, die sich hauptsächlich auf Informationen der ESA-Satellitenmissionen CryoSat und Copernicus Sentinel-1 stützt, hat besorgniserregende Neuigkeiten über den Zustand der Eisschelfs der Antarktis ans Licht gebracht. Die Untersuchung zeigt, dass das Volumen von 40 % dieser schwimmenden Regale in den letzten 25 Jahren deutlich abgenommen hat. Während dies die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf den südlichsten Kontinent verdeutlicht, ist der Zustand der Eiszerstörung komplex.

Die vom ESA-Programm „Earth Observation Science for Society“ finanzierte und in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlichte Studie nutzte 100,000 Satellitenradarbilder, um eine umfassende Bewertung des Zustands der Eisschelfs der Antarktis durchzuführen. Diese ausgedehnten schwimmenden Ausläufer der Eisdecke des Kontinents sind für die Stabilisierung der Gletscher der Region von entscheidender Bedeutung, indem sie als Stützen dienen und den Eisfluss in den Ozean verlangsamen.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Wissenschaftlern der University of Leeds entdeckte, dass 71 der 162 Eisschelfs rund um die Antarktis an Volumen verloren haben, was zur Freisetzung von etwa 67 Billionen Tonnen Schmelzwasser in den Ozean führte. Darüber hinaus kann der Zufluss von Süßwasser in den Ozean Auswirkungen auf die Zirkulationsmuster der Ozeane haben.

Darüber hinaus stellte das Team fest, dass fast alle Eisschelfs auf der Westseite der Antarktis einen Eisverlust erlitten, während der Großteil auf der Ostseite intakt blieb oder sogar an Masse zunahm. Die unterschiedlichen Verschlechterungen des Schelfeises werden auf die Meerestemperatur und die Strömungen in den umliegenden Gebieten zurückgeführt.

Benjamin Davison, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of Leeds, erklärte: „Es gibt ein gemischtes Bild der Verschlechterung des Schelfeises, und das hat mit der Meerestemperatur und den Meeresströmungen rund um die Antarktis zu tun.“

Die Studie identifizierte das Getz-Schelfeis als eine der am stärksten betroffenen Regionen, in der im 1.9-jährigen Untersuchungszeitraum 25 Billionen Tonnen Eis verloren gingen. Lediglich 5 % dieses Verlusts resultierten aus dem Kalben, dem Prozess, bei dem große Eisbrocken vom Schelf abbrachen und ins Meer fielen. Der Großteil des Eisverlustes war auf das Schmelzen an der Basis des Schelfeises zurückzuführen.

Ebenso erlitt das Pine Island-Schelfeis einen Verlust von 1.3 Billionen Tonnen Eis. Ungefähr ein Drittel dieses Verlusts, der sich auf 450 Milliarden Tonnen beläuft, war auf Kalben zurückzuführen, während der Rest auf das Abschmelzen unterhalb des Schelfeises zurückzuführen war.

Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit, den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Eisschelfe der Antarktis anzugehen. Weitere Studien werden unerlässlich sein, um die laufenden Veränderungen und möglichen Folgen für den Planeten zu überwachen.

