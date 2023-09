Mechanische Eigenschaften einschichtiger MoS2-Nanobänder mit neuer Messmethode untersucht

By

Wissenschaftler aus Japan und China haben eine Studie zu den mechanischen Eigenschaften von einschichtigen Molybdändisulfid (MoS2)-Nanobändern mit Sesselkanten durchgeführt. Das Team nutzte In-situ-Transmissionselektronenmikroskopie, um den Elastizitätsmodul der Nanobänder als Funktion ihrer Breite zu untersuchen.

Die Forscher fanden heraus, dass der Elastizitätsmodul der Nanobänder umgekehrt mit ihrer Breite variierte, wobei an den Sesselkanten eine höhere Bindungssteifigkeit beobachtet wurde. Ihre in der Fachzeitschrift Advanced Science veröffentlichten Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis der mechanischen Reaktion der Nanobänder bei, die für ihre Anwendung in elektronischen Geräten, Sensoren und Katalysatoren von entscheidender Bedeutung ist.

Traditionell werden Quarzkristalle als mechanische Resonatoren in der Sensorik eingesetzt. Aufgrund ihres Potenzials als dünne Resonatoren besteht jedoch ein wachsendes Interesse an fortschrittlichen Nanomaterialien wie einschichtigen MoS2-Nanobändern. Das Verständnis der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Nanobandkanten ist der Schlüssel zu ihrer praktischen Umsetzung in diesen Geräten.

Um die mechanischen Eigenschaften der Nanobänder zu messen, entwickelten die Forscher eine neuartige mikromechanische Messmethode, die einen quarzbasierten Längenverlängerungsresonator (LER) in einen In-situ-Transmissionselektronenmikroskop (TEM)-Halter einbaute. Diese Methode ermöglichte hochpräzise Messungen durch Schätzung der äquivalenten Federkonstante der Nanobänder basierend auf Änderungen der Resonanzfrequenz des LER.

Durch Abziehen der äußersten Schicht einer MoS2-Mehrfachschicht mit einer Wolframspitze erhielten die Forscher ein einschichtiges MoS2-Nanoband mit einer Sesselkantenstruktur. Sie bestimmten die Breite und Länge des Nanobandes anhand von TEM-Bildern und nutzten die Frequenzverschiebung des LER, um den Elastizitätsmodul zu berechnen.

Die Studie ergab, dass der Elastizitätsmodul der Nanobänder je nach Breite variierte. Bei breiteren Bändern blieb der Modul konstant, während er bei schmaleren Bändern unter 3 nm Breite mit abnehmender Breite zunahm. Die Forscher führten dies auf eine höhere Verbundsteifigkeit an den Rändern im Vergleich zum Innenraum zurück.

Berechnungen der Dichtefunktionaltheorie stützten ihre Beobachtungen und zeigten, dass die Sesselkantenstruktur der Nanobänder aufgrund der Knickung der Mo-Atome und der Elektronenübertragung auf die S-Atome zu einer erhöhten Kantenfestigkeit führte.

Das Verständnis der mechanischen Eigenschaften von MoS2-Nanobändern hat wichtige Auswirkungen auf das Design nanoskaliger, ultradünner mechanischer Resonatoren. Diese Erkenntnisse könnten den Weg für die Entwicklung von Nanosensoren ebnen, die in Alltagsgeräte wie Smartphones und Uhren integriert werden, eine Echtzeitüberwachung der Umgebung ermöglichen und numerische Werte für den Geschmacks- und Geruchssinn liefern.

Quelle: Chunmeng Liu et al., Steifer Bonding of Armchair Edge in Single‐Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477