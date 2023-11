Die beispiellosen Auswirkungen des Vulkanausbruchs Hunga Tonga-Hunga Ha'apai auf die Stratosphäre

Der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai am 15. Januar 2022 hatte weitreichende Folgen, die über die unmittelbare Zerstörung durch Tsunamis in mehreren Ländern hinausgingen. Eine aktuelle Studie der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) und der University of Maryland zeigt, dass der Ausbruch die Chemie und Dynamik der Stratosphäre erheblich veränderte und zu rekordverdächtigen Verlusten in der Ozonschicht führte die südliche Hemisphäre.

Die Eruption injizierte eine außergewöhnliche Menge Wasserdampf – etwa 300 Milliarden Pfund – in die normalerweise trockene Stratosphäre. Diese plötzliche Einführung von Wasserdampf versetzte die Stratosphäre in unbekanntes Terrain, da noch kein Vulkanausbruch in der aufgezeichneten Satellitengeschichte eine derart große Menge Wasserdampf in die Atmosphäre freigesetzt hat.

Die Injektion von Wasserdampf zusammen mit dem vom Vulkan ausgestoßenen Schwefeldioxid löste eine Kette von Ereignissen in der Atmosphärenchemie aus. Das Schwefeldioxid erzeugte Sulfataerosole, die das Auftreten neuer chemischer Reaktionen ermöglichten. Diese chemischen Reaktionen führten in Verbindung mit der Anwesenheit von Wasserdampf zu weitreichenden Konzentrationsänderungen von Gasen und Verbindungen, einschließlich Ozon.

Die Auswirkungen auf die Ozonschicht waren neun Monate nach dem Ausbruch am deutlichsten, wobei der Ozonabbau im Oktober beispiellose Ausmaße erreichte. Die Änderungen der Temperatur, der Zirkulation und der Konzentrationen verschiedener Verbindungen hatten weitreichende Auswirkungen auf die Stratosphäre und machten diesen Ausbruch zur größten jemals in der Atmosphäre aufgezeichneten Explosion.

Für die Zukunft planen die Forscher, die Auswirkungen des Vulkans im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter zu überwachen. Es wird erwartet, dass der erhöhte Wasserdampfgehalt mehrere Jahre in der Stratosphäre anhält und möglicherweise die Ozonverluste in der Antarktis verstärkt, wenn der Dampf von den Tropen zum Pol der südlichen Hemisphäre wandert.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf die weitreichenden Folgen von Vulkanausbrüchen und unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und eines Verständnisses ihrer Auswirkungen auf unsere Atmosphäre und unser Klima. Durch die Untersuchung dieser Ereignisse können Wissenschaftler ihre Auswirkungen besser vorhersehen und abmildern und so letztendlich das empfindliche Gleichgewicht unserer Umwelt schützen.

FAQ

F: Was ist die Stratosphäre?

Die Stratosphäre ist eine Schicht der Erdatmosphäre, die sich etwa 8–30 Meilen über der Oberfläche befindet. Hier befindet sich die schützende Ozonschicht.

F: Welche Auswirkungen hatte der Vulkanausbruch Hunga Tonga-Hunga Ha'apai auf die Stratosphäre?

Durch die Eruption wurde eine enorme Menge Wasserdampf in die Stratosphäre geschleudert, was zu erheblichen Veränderungen in deren Dynamik und Chemie führte. Diese Veränderungen führten zu beispiellosen Verlusten der Ozonschicht auf der gesamten Südhalbkugel.

F: Was sind Sulfataerosole?

Sulfataerosole sind winzige Partikel, die aus Sulfatverbindungen bestehen. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Atmosphärenchemie und können das Klima und die Luftqualität beeinflussen.

F: Wie lange wird der erhöhte Wasserdampfgehalt in der Stratosphäre anhalten?

Es wird erwartet, dass der Wasserdampf mehrere Jahre lang in der Stratosphäre verbleibt und möglicherweise die Ozonverluste in der Antarktis verstärkt, wenn er sich in Richtung des Pols der südlichen Hemisphäre bewegt.

F: Warum ist es wichtig, die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf die Atmosphäre zu verstehen?

Die Untersuchung der Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf die Atmosphäre hilft Wissenschaftlern, die Auswirkungen dieser Ereignisse besser vorherzusehen und abzumildern. Es trägt auch zu unserem Verständnis des Klimawandels, der Luftqualität und des empfindlichen Gleichgewichts unserer Umwelt bei.