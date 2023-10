Mit Deep Learning extreme Ereignisse verstehen

By

Eine aktuelle Studie von Forschern des College of Engineering and Computer Science der Florida Atlantic University hat den Einsatz von Deep-Learning-Techniken untersucht, um extreme Ereignisse in der Fluiddynamik besser zu verstehen und zu erklären. Extremereignisse wie Überschwemmungen, starke Regenfälle und Tornados können erhebliche Auswirkungen auf wissenschaftliche Probleme und praktische Situationen haben. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die zugrunde liegenden Ursachen aufzudecken.

Turbulente Strömungen, die durch unregelmäßige und unvorhersehbare Muster gekennzeichnet sind, bilden die Grundlage für Extremereignisse. Diese Strömungen weisen ein breites Spektrum an Verhaltensweisen auf und es hat sich als schwierig erwiesen, sie mit herkömmlichen Gleichungen zu verstehen. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, nutzte das Forschungsteam eine Computer-Vision-Deep-Learning-Technik und passte sie für die nichtlineare Analyse extremer Ereignisse in wandgebundenen turbulenten Strömungen an.

Das Team nutzte eine neuronale Netzwerkarchitektur namens Convolutional Neural Network (CNN), um die relative Intensität von Auswurfstrukturen innerhalb turbulenter Strömungssimulationen abzuschätzen. Das CNN wurde ohne vorherige Kenntnis der zugrunde liegenden Strömungsdynamik trainiert. Die Forscher fanden heraus, dass ihr modifiziertes CNN in Verbindung mit einer mehrschichtigen Technik namens GradCAM die Ursachen extremer Ereignisse effektiv identifizieren und erklären konnte.

Die Ergebnisse der Studie zeigen das Potenzial von Deep Learning bei der Analyse nichtlinearer Korrelationen und der Identifizierung hervorstechender räumlicher Merkmale in turbulenten Strömungsdaten. Durch das Verständnis und die Kontrolle turbulenter Strömungen können verschiedene praktische Anwendungen realisiert werden, beispielsweise die Reduzierung des Luftwiderstands auf Schiffen und die Steigerung der Effizienz in der Versorgungsinfrastruktur.

Die Ergebnisse dieser Studie tragen zum breiteren Verständnis wandgebundener turbulenter Strömungen mithilfe von Deep-Learning-Techniken bei. Das modifizierte CNN-GradCAM-Framework ist auf andere wissenschaftliche Bereiche anwendbar, in denen die Identifizierung der räumlichen Dynamik kritischer Phänomene eine Herausforderung darstellt. Insgesamt eröffnet diese Forschung neue Möglichkeiten für die Untersuchung und Vorhersage extremer Ereignisse mithilfe datengesteuerter Ansätze.

