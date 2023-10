Wissenschaftler entdecken Gammastrahlen höchster Intensität von Pulsar

By

Wissenschaftler haben mithilfe des HESS-Observatoriums in Namibia eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Sie haben Gammastrahlen mit der höchsten Intensität entdeckt, die jemals von einem toten Stern, einem sogenannten Pulsar, aufgezeichnet wurden. Diese Gammastrahlen haben ein Energieniveau von 20 Teraelektronenvolt, was etwa 10 Billionen Mal höher ist als das sichtbare Licht.

Pulsare sind Überreste von Sternen, die in einer Supernova explodierten. Sie sind unglaublich dicht, mit einer Masse von über fünf Milliarden Tonnen, verpackt in einem Raum von der Größe eines Teelöffels. Pulsare senden Strahlen elektromagnetischer Strahlung aus, die sich wie kosmische Leuchttürme drehen. Diese Strahlen erzeugen in regelmäßigen Abständen Strahlungsblitze, wenn sie über unser Sonnensystem wandern.

Der Vela-Pulsar im Sternbild Vela ist der hellste Pulsar im Radioband des elektromagnetischen Spektrums und die hellste Quelle kosmischer Gammastrahlung im Giga-Elektronenvolt-Bereich (GeV). Durch Tiefenbeobachtungen mit dem HESS-Observatorium haben Wissenschaftler nun jedoch eine neue Strahlungskomponente bei noch höheren Energien entdeckt, die bis zu mehreren zehn Tera-Elektronenvolt (TeV) erreicht.

Diese Entdeckung stellt das bisherige Wissen über Pulsare in Frage und wirft Fragen zu den Mechanismen hinter der Beschleunigung von Teilchen auf. Das traditionelle Verständnis der Teilchenbeschleunigung entlang magnetischer Feldlinien innerhalb der Magnetosphäre des Pulsars kann diese Beobachtungen nicht vollständig erklären. Wissenschaftler vermuten, dass die Teilchen durch einen Prozess namens magnetische Wiederverbindung über den Lichtzylinder des Pulsars hinaus beschleunigt werden könnten.

Die Entdeckung dieser hochenergetischen Gammastrahlung eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung anderer Pulsare im Bereich von mehreren zehn Teraelektronenvolt. Es liefert Einblicke in die extremen Beschleunigungsvorgänge in hochmagnetisierten astrophysikalischen Objekten.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf die Natur von Pulsaren und vertieft unser Verständnis der energiereichsten Phänomene des Universums.

