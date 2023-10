Gammastrahlen höchster Intensität von einem toten Stern entdeckt

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung in der Gammastrahlenastronomie gemacht. Mit dem HESS-Observatorium in Namibia haben sie Gammastrahlen mit der höchsten Intensität entdeckt, die jemals von einem toten Stern, einem sogenannten Pulsar, beobachtet wurden. Die Energie dieser Gammastrahlen wurde bei 20 Teraelektronenvolt gemessen, was etwa dem 10-Billionenfachen des sichtbaren Lichts entspricht.

Pulsare sind die Überreste von Sternen, die in einer Supernova explodiert sind. Diese Explosionen hinterlassen einen toten Stern mit einem Durchmesser von nur 20 km, der sich schnell dreht und über ein starkes Magnetfeld verfügt. Pulsare senden Strahlen elektromagnetischer Strahlung aus, die wie kosmische Leuchttürme rotieren. Wenn diese Strahlen unser Sonnensystem durchqueren, beobachten wir regelmäßige Strahlungsblitze.

Es wird angenommen, dass die Quelle dieser Strahlung schnelle Elektronen sind, die in der Magnetosphäre des Pulsars erzeugt und beschleunigt werden, wenn sie sich dem äußeren Rand des Sterns nähern. Die Magnetosphäre besteht aus Plasma und elektromagnetischen Feldern, die den Pulsar umgeben und mit ihm rotieren. Während die Elektronen nach außen wandern, gewinnen sie Energie und geben diese in Form der beobachteten Strahlungsstrahlen ab.

Der Vela-Pulsar im Sternbild Vela ist der hellste Pulsar im Radioband des elektromagnetischen Spektrums. Es dreht sich etwa elf Mal pro Sekunde und sendet Gammastrahlen im Giga-Elektronenvolt-Bereich (GeV) aus. Oberhalb einiger GeV endet die Strahlung jedoch abrupt, was darauf hindeutet, dass die Elektronen die äußeren Grenzen der Magnetosphäre des Pulsars erreichen und aus dieser entweichen.

In einer kürzlich mit HESS durchgeführten Studie mit Tiefenbeobachtungen entdeckten Wissenschaftler eine neue Strahlungskomponente bei noch höheren Energien, die bis zu mehreren zehn Tera-Elektronenvolt (TeV) erreicht. Diese Komponente wird in den gleichen Abständen wie der GeV-Bereich beobachtet, was auf einen Zusammenhang zwischen beiden schließen lässt. Der Nachweis dieser extrem energiereichen Gammastrahlen stellt aktuelle Theorien über die Beschleunigung von Teilchen in Pulsaren in Frage.

Die traditionelle Erklärung, bei der Teilchen entlang magnetischer Feldlinien innerhalb oder knapp außerhalb der Magnetosphäre beschleunigt werden, reicht nicht aus, um diese Beobachtungen zu erklären. Die Forscher vermuten, dass die Beschleunigung durch einen Prozess namens magnetischer Wiederverbindung jenseits des Lichtzylinders erfolgen könnte. Dieses Szenario stellt jedoch auch eine Herausforderung dar, wenn es darum geht, zu erklären, wie solch extreme Strahlung entsteht.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Erkennung anderer Pulsare im Bereich von mehreren zehn Teraelektronenvolt mithilfe aktueller und zukünftiger empfindlicherer Gammastrahlenteleskope. Es bietet die Möglichkeit, unser Verständnis der extremen Beschleunigungsprozesse in stark magnetisierten astrophysikalischen Objekten zu erweitern.

Definitionen:

– Gammastrahlen: Hochenergetische elektromagnetische Strahlung.

– Pulsar: Ein stark magnetisierter, rotierender Neutronenstern.

– Supernova: Die Explosion eines Sterns, die zu einem Strahlungsausbruch und der Bildung eines Pulsars führt.

– Teravolt: Eine Energieeinheit, die einer Billion Elektronenvolt entspricht.

– Elektromagnetisches Spektrum: Der Bereich aller möglichen Frequenzen elektromagnetischer Strahlung.

– Magnetosphäre: Die Region um ein Himmelsobjekt, in der sein Magnetfeld die Wechselwirkungen mit geladenen Teilchen dominiert.

