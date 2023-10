Die Rolle von MOF bei der Aufrechterhaltung der mitochondrialen Integrität und Funktion

By

Eine aktuelle Studie, die von Forschern des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie und Epigenetik in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universitäten Freiburg und Bonn durchgeführt wurde, hat den entscheidenden Einfluss des Histon-Acetyltransferase-MOF auf die Zellphysiologie und -funktion außerhalb des Zellkerns aufgedeckt. Die in der Fachzeitschrift Nature Metabolism veröffentlichten Ergebnisse zeigen die wichtige Rolle von MOF bei der Aufrechterhaltung der mitochondrialen Integrität durch einen Prozess namens Proteinacetylierung.

Mitochondrien, oft als „Kraftwerke“ der Zelle bezeichnet, spielen eine entscheidende Rolle bei der zellulären Energieproduktion und verschiedenen physiologischen Prozessen. Die komplexe Steuerung des Zellstoffwechsels beruht auf dem koordinierten Zusammenspiel zwischen Zellkern und Mitochondrien. Während Mitochondrien essentielle Metaboliten produzieren, die für den Energiebedarf der Zellen erforderlich sind, wird der Großteil ihrer Stoffwechselenzyme durch das Kerngenom kodiert, wodurch die Funktion dieser Organellen stark voneinander abhängig ist.

MOF fungiert als molekulare Brücke zwischen Epigenetik und Stoffwechsel. Es ist ein Enzym und ein klassischer epigenetischer Regulator, der Histonproteine ​​acetyliert und so die Transkriptionsaktivierung im Zellkern fördert. In früheren Studien wurden MOF und seine Proteinpartner in Mitochondrien nachgewiesen, ihr genauer Einfluss auf die Mitochondrienfunktion blieb jedoch unbekannt.

Die aktuelle Studie zeigt, dass MOF eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Physiologie und Funktion der Mitochondrien spielt. Der Verlust von MOF und den damit verbundenen komplexen Mitgliedern führt zu einer Kaskade mitochondrialer Defekte, einschließlich Fragmentierung, verringerter Cristae-Dichte und beeinträchtigter oxidativer Phosphorylierung. Die Forscher identifizierten einen einzigartigen Satz mitochondrialer Proteine, deren Acetylierungsstatus sich ändert, wenn MOF verloren geht. Eines dieser Proteine, COX17, erwies sich als wichtiges Ziel der MOF-vermittelten Acetylierung. Die Acetylierung von COX17 stimuliert seine Funktion und unterstreicht die Bedeutung der Proteinacetylierung für die Regulierung der oxidativen Phosphorylierung.

Die Implikationen dieser Entdeckung sind weitreichend, da diese neue Erkenntnis das herkömmliche Denken über die Rolle epigenetischer Faktoren bei der Zellfunktion in Frage stellt. Das Gleichgewicht der Proteinacetylierung in Mitochondrien kann ein entscheidender Faktor für den Schutz von Zellen vor einer Stoffwechselkatastrophe sein. Darüber hinaus beleuchtet die Studie molekulare Signalwege, die Pathologien bei Entwicklungsstörungen auslösen, und bietet mögliche therapeutische Interventionen für die Zukunft.

Die Forscher erweiterten ihre Erkenntnisse von Mäusen auf menschliche Patienten mit Mutationen im MOF-Gen, die mitochondriale Defekte und Entwicklungsanomalien aufweisen. Durch die teilweise Umkehrung von Atemwegsdefekten in vom Patienten stammenden Fibroblasten mit dem Acetylierungs-Mimetikum COX17 oder dem mitochondrialen MOF-Pool sind potenzielle therapeutische Ansätze vielversprechend.

Zusammenfassend unterstreicht diese Studie die entscheidende Rolle von MOF bei der Aufrechterhaltung der Integrität und Funktion der Mitochondrien. Es vertieft unser Verständnis darüber, wie epigenetische Regulatoren wie MOF den Zellstoffwechsel beeinflussen, und liefert neue Einblicke in den Zusammenhang zwischen mitochondrialer Dysfunktion und Entwicklungsstörungen.

Quellen:

– Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik

– Naturstoffwechsel