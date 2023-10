Neue Erkenntnisse belegen eine frühere menschliche Besetzung in Nordamerika

By

Eine aktuelle Studie hat zusätzliche Beweise geliefert, die die Theorie stützen, dass der Mensch viel früher als bisher angenommen erstmals in Nordamerika aufgetaucht ist. Die Studie konzentrierte sich auf versteinerte Fußabdrücke, die im White Sands National Park in New Mexico entdeckt wurden und ursprünglich auf die Zeit vor 20,000 bis 23,000 Jahren datiert wurden.

Die ursprünglichen Altersschätzungen wurden durch Radiokarbondatierung ermittelt, es gab jedoch Bedenken, dass das Alter aufgrund der Anwesenheit von Wasserpflanzen in der Gegend ungenau sein könnte. Um dieses Problem anzugehen, nutzten die Forscher zwei neue Ansätze, um die Fußabdrücke zu datieren und die ersten Ergebnisse zu überprüfen.

Zunächst wandten sich die Forscher dem Pollen von Nadelbäumen zu, der problemlos per Radiokarbon datiert werden kann. Sie verglichen das Alter der Pollenproben, die aus denselben Schichten entnommen wurden wie die ursprünglichen Samen, die zur Datierung verwendet wurden, und stellten fest, dass sie jedes Mal statistisch gleich waren. Dies sorgte für zusätzliches Vertrauen in die ursprünglichen Altersschätzungen.

Zweitens verwendeten die Forscher eine Datierungstechnik namens optisch stimulierte Lumineszenz, die bestimmt, wann Quarzkörner das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Durch die Analyse von Quarzproben aus den fußabdrucktragenden Schichten stellten sie fest, dass das Mindestalter etwa 21,500 Jahre betrug, was die Radiokohlenstoffbefunde weiter stützt.

Die zahlreichen Beweislinien, darunter die ursprüngliche Radiokarbondatierung, der Vergleich des Pollenalters und die Ergebnisse der optisch stimulierten Lumineszenz, stützen allesamt eine Altersspanne von 21,000 bis 23,000 Jahren für die Fußabdrücke. Die Forscher betonten die Bedeutung dieser Konvergenz für die starke Unterstützung der früheren menschlichen Besetzung Nordamerikas.

Indem sie Licht auf diese antike Periode der Menschheitsgeschichte werfen, tragen diese Erkenntnisse zu einem tieferen Verständnis der Ursprünge und Migrationsmuster der frühen Menschen bei. Die Studie zeigt die Bedeutung von Kreuzvalidierung und mehreren Beweislinien in der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere in Fällen, in denen Kontroversen bestehen.

Insgesamt untermauert diese Studie deutlich die Argumente für eine frühere menschliche Präsenz in Nordamerika und unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Erforschung und Untersuchung unserer antiken Vergangenheit.

