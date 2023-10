Asteroid 33 Polyhymnia: Ein mysteriöses und ultradichtes Wesen

By

Forscher der University of Arizona in Tucson haben bei der Untersuchung des Asteroiden 33 Polyhymnia eine verblüffende Entdeckung gemacht. Dieser Asteroid, benannt nach der griechischen Muse heiliger Hymnen, hat aufgrund seiner unglaublichen Dichte das Interesse von Astrophysikern geweckt. Tatsächlich ist 33 Polyhymnia so dicht, dass Wissenschaftler vermuten, dass es aus Elementen besteht, die nicht im Periodensystem vorkommen.

Die Möglichkeit, dass Asteroiden eine auf der Erde unbekannte Zusammensetzung haben, ist für diejenigen, die an Weltraumbergbauprojekten beteiligt sind, besonders bedeutsam. Unternehmen, die daran interessiert sind, Asteroiden nach Edelmetallen wie Gold abzubauen, würden die Existenz solcher Elemente äußerst faszinierend finden.

In einer im European Physical Journal Plus veröffentlichten Studie klassifizierten Forscher 33 Polyhymnia als kompaktes ultradichtes Objekt (CUDO) und stellten fest, dass es eine gemessene Dichte aufweist, die höher ist als die jedes bekannten Elements auf der Erde. Sie spekulieren, dass dieser Asteroid aus superschweren Elementen bestehen könnte, die der Mensch bisher nicht identifiziert hat.

Die Dichte dieser hypothetischen Elemente wäre sogar größer als die von Osmium, dem derzeit dichtesten bekannten natürlich vorkommenden stabilen Element. Mit einer Ordnungszahl von etwa 164 würden diese Elemente die Dichte von Osmium übertreffen.

Das Team der University of Arizona untersuchte die Eigenschaften von Elementen mit höheren Ordnungszahlen als denen im Periodensystem. Obwohl sie Elemente wie Osmium und andere untersuchten, die künstlich mit höheren Ordnungszahlen hergestellt wurden, konnten sie keines mit Massendichten finden, das die Beobachtungen auf 33 Polyhymnia erklären könnte.

Die Forscher schlugen vor, dass superschwere Elemente, wenn sie stabil genug sind, möglicherweise in den Kernen dichter Asteroiden wie 33 Polyhymnia existieren könnten. Dies eröffnet faszinierende Möglichkeiten für die weitere Erforschung und das Verständnis der Zusammensetzung von Asteroiden in unserem Sonnensystem.

Die jüngsten Bemühungen der NASA, Asteroiden zu untersuchen und Proben von ihnen zu erhalten, stimmen mit den Erkenntnissen der University of Arizona überein. Die erfolgreiche Bergung der allerersten Asteroidenprobe vom Asteroiden Bennu sowie der Start der Raumsonde Psyche zur Untersuchung des metallischen Asteroiden Psyche unterstreichen die Bedeutung der Untersuchung dieser Himmelskörper. Diese Missionen könnten wertvolle Einblicke in die Entstehung und Zusammensetzung von Asteroiden liefern und Aufschluss über die frühe Geschichte unseres Sonnensystems geben.

Quellen:

– Forscher der University of Arizona, The European Physical Journal Plus