Diatomeen-Photosystem-Superkomplex: Einblicke in Energieübertragung und Lichtschutzwege

Kieselalgen, eine lebenswichtige Gruppe von Meeresorganismen der roten Linie, tragen erheblich zur Primärproduktivität der Erde bei und machen etwa 20 % davon aus. Im Gegensatz zu Grünalgen und höheren Pflanzen besitzen Kieselalgen einzigartige periphere Antennen, sogenannte Fucoxanthin-Chlorophyll-A/C-Bindungsproteine ​​(FCPs), die es ihnen ermöglichen, blaugrünes Licht effizient unter Wasser zu sammeln. Diese FCPs binden spezifische Pigmente, darunter Chlorophyll C, Fucoxanthin, Diadinoxanthin und Diatoxanthin, und bilden charakteristische Pigmentnetzwerke, die für die Energieübertragung und Lichtschutzwege verantwortlich sind.

Eine kürzlich von Wissenschaftlern des Instituts für Botanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften durchgeführte Studie wirft Licht auf die strukturelle Vielfalt und die Mechanismen, die der Energieübertragung und -dissipation in Diatomeen-FCP-Antennen zugrunde liegen. Ihre Forschung konzentrierte sich auf die Kieselalgenart Thalassiosira pseudonana und enthüllte die Struktur eines Diatomeen-Photosystem-II-Superkomplexes namens PSII-FCPII-Lhcx6_1.

Der PSII-FCPII-Lhcx6_1-Superkomplex wurde aus den Thylakoidmembranen von Diatomeen-Chloroplasten isoliert und gereinigt. Mittels Einzelpartikel-Kryo-Elektronenmikroskopie stellten die Forscher fest, dass der Superkomplex sowohl monomeres als auch dimeres FCPII bindet, zu dem ein lichtschützendes Protein aus der Lhcx6_1-Familie gehört. Dieses Lhcx6_1-Protein fungiert als Brücke und überträgt indirekt Energie von der peripheren FCPII-Antenne auf den PSII-Kern. Innerhalb des Lhcx6_1-Proteins wurden zwei Energieübertragungswege identifiziert – einer, der Energie schnell durch Chlorophyllcluster zum Kern überträgt, und der andere, der auf dem Diadinoxanthin-Diatoxanthin-Zyklus beruht, um überschüssige Energie abzuleiten.

Interessanterweise ergab die Studie, dass der Kieselalge T. pseudonana das Vorhandensein von PsbG fehlte, was zur Anordnung verschiedener FCP-Antennen in der Peripherie von PSII bei verschiedenen Kieselalgenarten führte. Die verschiedenen FCP-Antennen spielen in Kombination mit Variationen in den Chlorophyll-, Fucoxanthin- und Diatoxanthin-Verhältnissen wahrscheinlich eine Rolle bei der Regulierung der Lichtgewinnung, der Energieübertragung und der Löschung der Anregungsenergie, sodass sich Diatomeen-PSII-FCPII besser an Umgebungen mit sich schnell ändernden Lichtfrequenzen anpassen kann.

Diese bahnbrechende Forschung liefert ein umfassendes Verständnis der strukturellen Basis und Heterogenität des Diatomeen-PSII-Superkomplexes. Es entschlüsselt die komplizierten Mechanismen, die die Gewinnung, Übertragung und Löschung von Lichtenergie steuern, und trägt zu unserem breiteren Wissen über marine Photosyntheseprozesse und die ökologische Bedeutung von Kieselalgen in ozeanischen Umgebungen bei.

