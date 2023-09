Wissenschaftler entdecken, wie der Speichel von Wachswürmern Plastik abbaut

By

Ein Team von Wissenschaftlern in Spanien hat herausgefunden, dass der Speichel des Wachswurms, Galleria mellonella larvae, die Fähigkeit besitzt, Polyethylen zu oxidieren und zu depolymerisieren, eine Art Kunststoff, der häufig in Verpackungen und anderen Anwendungen verwendet wird. Mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie analysierten die Forscher den Speichel direkt aus der Quelle und fanden heraus, dass die Mundschleimsekrete vier Proteine, sogenannte Hexamerine, enthielten, die Polyethylen abbauen können. Sie identifizierten außerdem drei makromolekulare Komplexe, die von diesen Proteinen gebildet werden und deren Aktivität regulieren.

Die Forscher benannten die Proteine ​​aufgrund ihrer Eigenschaften Demetra, Cibeles, Ceres und Cora. Es wurde festgestellt, dass Demetra und Cibeles Polyethylen oxidieren und abbauen können. Alle vier Proteine ​​gehören zur Hexamerin-Familie, ihre Katalysatornatur und genauen Funktionen sind jedoch noch unbekannt.

Diese Entdeckung ist für die Kunststoffabfallwirtschaft von Bedeutung, da sie Einblicke in mögliche Strategien zum biologischen Abbau bietet. Das Verständnis der Mechanismen, durch die diese Proteine ​​Polyethylen abbauen, könnte zur Entwicklung effizienterer und umweltfreundlicherer Methoden zur Kunststoffentsorgung führen.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Erforschung der Funktionalitäten von Hexamerinen für biotechnologische Anwendungen. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Struktur und Funktion dieser Proteine ​​vollständig aufzuklären und zu bestimmen, wie sie für die praktische Verwendung genutzt werden können.

Quellen:

– Wissenschaftliche Fortschritte, doi: 10.1126/sciadv.adi6813

Definitionen:

– Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM): eine Technik zur Bestimmung der Struktur biologischer Proben durch Einfrieren und Abbilden mit einem Elektronenmikroskop

– Polyethylen: eine Kunststoffart, die häufig in Verpackungen und anderen Anwendungen verwendet wird

– Hexamerine: eine Familie von Proteinen, die in Insekten vorkommen und an verschiedenen biologischen Prozessen beteiligt sind

– Bukkales Sekret: Sekret, das von den Speicheldrüsen im Mund produziert wird

