Erleben Sie die spektakulären Nordlichter in Irland und Nordirland

Das Nordlicht, eines der atemberaubendsten Naturschauspiele der Welt, kann an verschiedenen Orten in Irland und Nordirland beobachtet werden. Laut David Moore, Herausgeber der Zeitschrift Astronomy Ireland, gibt es zwar keine Garantien, Zeuge dieses großartigen Lichtschauspiels zu werden, doch die bevorstehende Tagundnachtgleiche am 23. September könnte eine bessere Chance bieten. Die Bedingungen im Erdmagnetfeld und die Neigung des Planeten während dieser Zeit erhöhen die Möglichkeit, das Polarlicht zu sehen.

Die ländliche Nordküste Nordirlands gilt als einer der besten Orte zum Beobachten der Lichter, da es in der Ferne keine Stadtlichter gibt und die Aussicht auf den Atlantischen Ozean reicht. Mayo, das auch einen Blick auf das Meer bietet, ist ein weiterer guter Ort, um das Nordlicht zu beobachten. Für die Beobachtung von jedem Ort im Land ist jedoch ein klarer Himmel unerlässlich.

Der Prozess der Polarlichter beginnt mit Sonneneruptionen auf der Sonne, die Milliarden Tonnen Strahlung in den Weltraum freisetzen. Diese Atomteilchen erreichen nach etwa zwei Tagen die Erdatmosphäre und werden vom Erdmagnetfeld zum Nord- und Südpol gezogen. Wenn sie mit Atomen und Molekülen in der Atmosphäre kollidieren, erzeugen sie leuchtende Farben, die das Nordlicht charakterisieren.

Die Intensität des Lichts hängt von der Aktivität der Partikel ab, wobei sich rund um den Nordpol eine typische ovale Form bildet. In seltenen Fällen, wenn es zu einer großen Sonnenexplosion kommt, dehnt sich der Ring aus und kann bis nach Irland in den Süden reichen. Um die Chancen, das Polarlicht zu sehen, zu erhöhen, ist es wichtig, sich von künstlichen Lichtern fernzuhalten. Wenn man in einer Stadt oder Großstadt lebt, hat man möglicherweise nur einen flüchtigen Blick auf wichtige Ausstellungen, während dunklere Orte auf dem Land einen besseren Ausblick bieten.

Astronomy Ireland betreibt einen Polarlicht-Warndienst, der täglich über die Himmelsbedingungen und die Möglichkeit, das Nordlicht zu sehen, informiert. Es ist wichtig zu beachten, dass das Polarlicht zu jeder Zeit in der Nacht zu sehen ist, wobei die Dauer von einigen Stunden bis zur ganzen Nacht reichen kann.

Obwohl die Wetterbedingungen in Irland oft eine Herausforderung darstellen, sind die nächsten Jahre vielversprechend für die Beobachtung des Nordlichts, da die Sonnenaktivität im Jahr 2025 ihren Höhepunkt erreichen wird. Behalten Sie also den Himmel im Auge und hoffen Sie auf klare Nächte, um dieses beeindruckende Erlebnis zu erleben. inspirierendes Naturphänomen.

