Eine seltene und stabile Form von Gold entdeckt

Forschern der Stanford University ist es gelungen, eine äußerst seltene Form von Gold, bekannt als Au2+, herzustellen und zu stabilisieren. Diese schwer fassbare Version von Gold hat zwei negativ geladene Elektronen verloren und das zu ihrer Stabilisierung verwendete Material ist ein Halogenid-Perowskit. Halogenid-Perowskite sind eine Klasse kristalliner Materialien, die vielversprechend für verschiedene Anwendungen sind, darunter effizientere Solarzellen, Lichtquellen und elektronische Komponenten.

Das Überraschende an dieser Entdeckung ist, dass der Au2+-Perowskit leicht aus handelsüblichen Zutaten bei Raumtemperatur hergestellt werden kann. „Es war eine echte Überraschung, dass wir ein stabiles Material mit Au2+ synthetisieren konnten – ich habe es zunächst nicht einmal geglaubt“, sagte Hemamala Karunadasa, außerordentliche Professorin für Chemie an der Stanford. Die Goldatome im Perowskit weisen starke Ähnlichkeiten mit den Kupferatomen in Hochtemperatursupraleitern auf.

Die grundlegende Physik hinter dem einzigartigen Aussehen von Gold erklärt auch, warum Au2+ so selten ist. Das Vorhandensein relativistischer Effekte, die sich aus der von Albert Einstein vorgeschlagenen Relativitätstheorie ergeben, führt dazu, dass Goldatome auf natürliche Weise als Au1+ und Au3+ vorkommen und dabei ein bzw. drei Elektronen verlieren. Dieses Phänomen betrifft schwere Elemente wie Gold mit einer großen Anzahl von Protonen.

Die Stanford-Forscher stießen bei der Arbeit an einem Projekt mit magnetischen Halbleitern auf den Au2+-haltigen Perowskit. Indem sie Cäsiumchlorid und Au3+-Chlorid in Wasser vermischten und Salzsäure mit etwas Vitamin C hinzufügten, konnten sie Au2+ im festen Perowskit erzeugen. Weitere Tests wurden durchgeführt, um seine Kristallstruktur und lichtabsorbierenden Eigenschaften zu untersuchen.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Verwendung von Au2+-Perowskit in verschiedenen Anwendungen und fügt der jahrhundertealten Geschichte der Chemie und Physik rund um die einzigartigen Eigenschaften von Gold ein Kapitel hinzu.

Quellen:

Karunadasa et al. 2023: Naturchemie