Die unvorhergesehenen Auswirkungen des Meeresbodenabbaus auf Quallen: Eine überraschende Entdeckung

Der Meeresbodenbergbau, eine aufstrebende Industrie, deren Ziel die Gewinnung wertvoller Mineralien aus metallischen „Knollen“ auf dem Meeresboden ist, hat bei Meereswissenschaftlern Bedenken hinsichtlich der möglichen Schädigung des Lebens in der Tiefsee geweckt. Ein kürzlich durchgeführtes Experiment zur Bewertung der Auswirkungen von Bergbauaktivitäten auf Meeresorganismen hat unerwartete Auswirkungen auf Quallen offenbart und ein Licht auf die weitreichenden Folgen des Meeresbodenabbaus geworfen.

Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf Helmquallen und nutzte Spezialtanks auf einem Forschungsschiff, um die Bedingungen zu simulieren, die durch Bergbauarbeiten entstehen. Wissenschaftler entdeckten, dass diese gallertartigen Lebewesen eine bemerkenswerte Empfindlichkeit gegenüber Sedimentfahnen zeigten, die die durch Bergbauaktivitäten auf dem Meeresboden verursachten Störungen nachahmen. Die Quallen reagierten verstärkt auf das Vorhandensein von Sedimenten, was Auswirkungen auf ihr Überleben und Wohlbefinden hatte.

Während Bergbauunternehmen argumentieren, dass der Meeresbodenbergbau einen umweltfreundlicheren Ansatz zur Mineraliengewinnung bietet als der Landbergbau, bestehen unter Meereswissenschaftlern weiterhin Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf wenig erforschte Ökosysteme. Die Tiefsee ist noch weitgehend unerforscht und die Folgen des Meeresbodenabbaus für das Meeresleben, insbesondere für diejenigen, die in der Wassersäule leben, sind noch nicht vollständig geklärt.

Die leitende Forscherin Dr. Helena Hauss vom norwegischen Forschungsinstitut Norce betonte die Bedeutung der experimentellen Studie und erklärte, dass ein global verteilter Organismus ausgewählt wurde, um reale Bedingungen nachzubilden und die Auswirkungen auf das Meeresleben umfassend zu bewerten.

Aufgrund der Lichtempfindlichkeit der Quallen mussten die Wissenschaftler bei ihrer Untersuchung unter besonderen Umständen arbeiten. Daher wurden die Experimente nachts in einem dunklen Labor an Bord des Forschungsschiffs durchgeführt. Die Forscher schufen rotierende Tanks, die die Störung und Zirkulation von Sedimenten im Wasser reproduzierten, die durch Unterwasserfahrzeuge bei der Mineraliengewinnung verursacht wurden.

Das Experiment, Teil des europäischen iAtlantic-Projekts, brachte faszinierende Ergebnisse zutage. Als die Quallen Sedimenten ausgesetzt waren und sich einen Überzug bildeten, produzierten sie als Schutzreaktion übermäßig viel Schleim. Durch diesen energieintensiven Abwehrmechanismus wurden Ressourcen von der Nahrungsaufnahme und Bewegung abgelenkt, was sich auf ihre allgemeine Fitness auswirkte. Eine weitere Analyse der den Quallen entnommenen Proben deutete auf Anzeichen von akutem Stress hin, darunter die Aktivierung von Genen, die mit der Wundheilung verbunden sind.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Anfälligkeit von Helmquallen und anderen Lebewesen in der Wassersäule. Ihre zarten, gallertartigen Körper sind an die Sicherheit der Mittelwasserregion angepasst, wo Transparenz und Biolumineszenz eine entscheidende Rolle bei der Kommunikation spielen. Die durch den Tiefseebergbau verursachten veränderten Bedingungen können die Ökosysteme, in denen sich diese Organismen entwickelt haben, stören.

Es ist klar, dass weitere Forschung und eine sorgfältige Bewertung potenzieller Auswirkungen von entscheidender Bedeutung sind, bevor groß angelegte Bergbauarbeiten am Meeresboden durchgeführt werden. Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Interessenvertreter aus der Industrie müssen zusammenarbeiten, um ein umfassendes Verständnis der langfristigen Folgen zu erlangen und den Schutz unserer empfindlichen Meeresökosysteme sicherzustellen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

1. Was ist Meeresbodenabbau?

Unter Meeresbodenbergbau versteht man den Prozess der Gewinnung wertvoller Mineralien, beispielsweise metallischer „Knollen“, aus dem Meeresboden.

2. Was sind Helmquallen?

Helmquallen sind gallertartige Tiere, die in den Ozeanen weltweit vorkommen und in Tiefen von mehreren tausend Metern leben.

3. Warum sind Meereswissenschaftler besorgt über den Meeresbodenabbau?

Meereswissenschaftler sind besorgt über die möglichen Schäden an Tiefseeökosystemen, die noch weitgehend unerforscht sind, da die Folgen des Meeresbodenabbaus für das Leben im Meer noch immer kaum verstanden sind.

4. Wie wurden im jüngsten Experiment die Auswirkungen des Meeresbodenabbaus auf Quallen beurteilt?

Das Experiment verwendete spezielle Tanks, um bergbaubedingte Sedimentwolken zu simulieren, die dazu führten, dass die Quallen übermäßig viel Schutzschleim produzierten und Energie von lebenswichtigen Aktivitäten wie Nahrungsaufnahme und Bewegung abzogen.

5. Was waren die unerwarteten Ergebnisse des Experiments?

Das Experiment zeigte die Empfindlichkeit der Quallen gegenüber Sedimenten und deren Einfluss auf ihre physiologischen Reaktionen, was darauf hindeutet, dass der Abbau des Meeresbodens unvorhergesehene Folgen für empfindliche Meeresorganismen haben kann.

6. Welche möglichen Folgen hat der Meeresbodenabbau für Quallen und andere Bewohner der Wassersäule?

Die Störung ihrer entwickelten Bedingungen, wie z. B. Wassertransparenz und Biolumineszenz, könnte das Überleben und die Kommunikationsfähigkeit dieser Organismen gefährden.

7. Warum sind vor groß angelegten Meeresbodenabbaumaßnahmen weitere Forschungsarbeiten erforderlich?

Um den Schutz der Meeresökosysteme zu gewährleisten und irreversible Schäden zu verhindern, ist es wichtig, ein umfassendes Verständnis der langfristigen Folgen des Meeresbodenabbaus zu erlangen.