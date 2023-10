Aufsteigende Raumschiffstarts treffen die Stratosphäre der Erde

Durch die zunehmende Zahl von Raumfahrzeug- und Satellitenstarts gelangen erhebliche Mengen an Metallen in die Stratosphäre, was Auswirkungen auf das Klima, die Ozonschicht und die Bewohnbarkeit der Erde haben kann. Von Wissenschaftlern der Purdue University durchgeführte Untersuchungen haben durch Messungen im Flugzeug beispiellose Mengen an Legierungsaerosolen in der Atmosphäre festgestellt.

Dieses von Menschenhand geschaffene Material befindet sich in der Stratosphäre, einer unberührten Region der Atmosphäre. Das Vorhandensein dieser Metalle in der Stratosphäre verändert die Chemie der Atmosphäre und kann Auswirkungen auf die Ozonschicht und die allgemeine Stabilität der Atmosphäre haben. Angesichts der erwarteten Zunahme von bis zu 50,000 weiteren Satelliten bis 2030 sind die genauen Auswirkungen auf die Atmosphäre noch ungewiss.

Das Wissenschaftlerteam beprobte die Atmosphäre mit Werkzeugen, die an der Nase von Forschungsflugzeugen angebracht waren, und sammelte Daten über 11 Meilen über der Erdoberfläche. Sie entdeckten erhebliche Mengen an Metallen in Aerosolen, die wahrscheinlich aus Starts und Wiedereintritten von Raumfahrzeugen und Satelliten stammen. Elemente wie Lithium, Aluminium, Kupfer und Blei wurden in großen Mengen gefunden, die die im natürlichen kosmischen Staub vorkommenden übertrafen. Darüber hinaus enthielt ein erheblicher Teil der Schwefelsäurepartikel, die eine Rolle beim Schutz und Puffer der Ozonschicht spielen, Metalle von Raumfahrzeugen.

Es wird geschätzt, dass bis 50,000 bis zu 2030 zusätzliche Satelliten gestartet werden könnten, was möglicherweise dazu führen könnte, dass die Hälfte der Schwefelsäurepartikel in der Stratosphäre beim Wiedereintritt Metalle enthalten. Die langfristigen Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Atmosphäre und die Ozonschicht müssen noch verstanden werden.

Die Erforschung der Stratosphäre ist aufgrund ihrer abgelegenen Lage eine Herausforderung, doch Forschungsbemühungen der Purdue University und des Airborne Science Program der NASA haben wertvolle Erkenntnisse geliefert. Um die ungestörte Entnahme von Luftproben zu gewährleisten, werden Flugzeuge eingesetzt, die mit Probenahmeinstrumenten ausgestattet sind.

Die Stratosphäre ist ein entscheidender Teil der Erdatmosphäre und beherbergt die Ozonschicht, die das Leben auf unserem Planeten vor schädlicher ultravioletter Strahlung schützt. Die Stabilität der Stratosphäre wurde in den letzten Jahrzehnten durch Faktoren wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe gestört. Während Anstrengungen unternommen wurden, die Ozonschicht zu reparieren und wieder aufzufüllen, stellen die Auswirkungen von Raumfahrzeugstarts neue Herausforderungen dar.

Die zunehmende Zahl von Raumfahrzeugstarts und ihr bleibendes Erbe in Form von Metallen in der Stratosphäre unterstreichen die Notwendigkeit weiterer Forschung und Analyse der möglichen Folgen für das Klima und die Bewohnbarkeit unseres Planeten. Das Verständnis dieser Auswirkungen wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir weiterhin den Weltraum erforschen und Satellitentechnologie für verschiedene Zwecke nutzen.

