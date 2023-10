Wissenschaftler, die Daten analysierten, die von einem Forschungsflugzeug in der Stratosphäre gesammelt wurden, haben eine überraschende Entdeckung gemacht – winzige Metallstücke und exotische Elemente von ausrangierten Raumfahrzeugen. Die von der National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) zusammen mit der Purdue University und der University of Leeds durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass Aluminium und andere Metalle in etwa 10 % der Partikel in der Stratosphäre eingebettet sind. Zu den unerwartetsten Elementen gehörten Niob und Hafnium, seltene Elemente, die in dieser Region der Atmosphäre normalerweise nicht vorkommen. Das Rätsel um ihren Ursprung wurde gelöst, als die Elemente auf Satelliten und Raketentriebwerke zurückgeführt wurden, die sie in hitzebeständigen Hochleistungslegierungen verwenden.

Die Forschung nutzte ein spezielles Instrument namens PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry), das in einem Forschungsflugzeug installiert war, um einzelne Luftpartikel zu sammeln und chemisch zu analysieren. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie zielte darauf ab, Aerosolpartikel in der Stratosphäre zu untersuchen. In der Stratosphäre, der zweiten Schicht der Erdatmosphäre, befindet sich die Ozonschicht, die den Planeten vor schädlichem ultraviolettem Licht schützt.

Auch wenn das Ausmaß der Verschmutzung durch Weltraumschrott gering erscheint, da in den letzten fünf Jahren über 5,000 Satelliten gestartet wurden und erwartet wird, dass die meisten von ihnen irgendwann wieder in die Atmosphäre gelangen, muss man verstehen, wie sich dies auf stratosphärische Aerosole auswirkt. OrbitingNow, eine Organisation, die Objekte im Weltraum verfolgt, überwacht derzeit etwa 8,000 Objekte in einer erdnahen Umlaufbahn, die irgendwann in der Atmosphäre verglühen werden.

Diese Forschung unterstreicht die unsichtbaren Auswirkungen der Weltraumforschung auf die Umwelt der Erde und die Bedeutung einer verantwortungsvollen Entsorgung von Weltraummüll. Zu verstehen, wie sich Weltraummüll auf unsere Atmosphäre auswirkt, ist sowohl für den Schutz unseres Planeten als auch für die nachhaltige Entwicklung der Weltraumtechnologie von entscheidender Bedeutung.

Quellen:

– The Weather Channel und NOAA [keine URL]

– Proceedings of the National Academy of Sciences [keine URL]