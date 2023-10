Das ferne Objekt Arrokoth enthüllt Hinweise auf die frühe Planetenentstehung

Arrokoth, das am weitesten entfernte Objekt, das jemals aus der Nähe erforscht wurde, wirft Licht auf die frühen Stadien der Planetenentstehung. Das Kuipergürtelobjekt, das für seine rötliche Farbe und die zweilappige Schneemannform bekannt ist, weist auf seinem größeren Lappen holprige Hügel auf, bei denen es sich möglicherweise um Überreste von Felsbrocken handelt, die zusammengefügt wurden, um das Objekt zu bilden. Daten der Raumsonde New Horizons, die 2019 an Arrokoth vorbeiflog, enthüllten 12 Erhebungen mit ähnlicher Größe, Form, Farbe und Reflexionsvermögen, was darauf hindeutet, dass diese Hügel die Bausteine ​​sind, die den größeren Lappen gebildet haben.

Arrokoth liegt im Kuipergürtel, weit entfernt von der Sonne, und gilt als Samen eines Planeten, der nie vollständig gewachsen ist. Aufgrund seiner abgelegenen Lage hat es wahrscheinlich nur minimale Veränderungen durch die Sonneneinstrahlung erfahren, was es zu einem der primitivsten und unberührtesten Objekte macht, die wir beobachtet haben.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Arrokoth einst aus zwei kleineren Objekten in einer binären Umlaufbahn bestand, die zu einem größeren Felsen verschmolzen. Die jüngste Entdeckung stützt die Idee, dass die Planetenentstehung mit kleineren Objekten in der Trümmerwolke beginnt, die einen neugeborenen Stern umgibt. Arrokoth ist etwa 35 Kilometer lang, 20 Kilometer breit und 10 Kilometer dick.

Durch Simulationen fanden Forscher heraus, dass ein langsames Formationsszenario, bei dem größere Objekte bei geringer Geschwindigkeit sanft zusammenkamen, eine klumpige Struktur ähnlich der von Arrokoth erzeugte. Es bleibt jedoch unklar, warum die Steine ​​alle ungefähr gleich groß sind. Zukünftige Modellierungen und Beobachtungen anderer Planetesimale werden erforderlich sein, um diese Frage zu beantworten.

Der kleinere Lappen von Arrokoth, bekannt als Weeyo, weist ebenfalls hügelartige Strukturen auf, was auf einen ähnlichen Entstehungsprozess schließen lässt. Weitere Untersuchungen von Asteroiden in der Umlaufbahn des Jupiter, wie etwa die laufende NASA-Mission Lucy, könnten weitere Erkenntnisse über die Verbreitung dieses Entstehungsprozesses liefern.

Insgesamt liefert die Untersuchung der Entstehung von Arrokoth wertvolle Einblicke in die frühen Stadien der Planetenentstehung und die Rolle kleiner Bausteine ​​bei der Formung von Himmelskörpern.

Quelle: The Planetary Science Journal