Astronomen beobachten beispiellose kosmische Explosion mit erstaunlicher Helligkeit

Ein Team von Astronomen hat kürzlich ein außergewöhnliches kosmisches Ereignis beobachtet, das Wissenschaftler weltweit verwirrt hat. Dieses seltene Phänomen, bekannt als „Luminous Fast Blue Optical Transient“ (LFBOT), wurde zum ersten Mal beobachtet und ließ Forscher nach Antworten suchen.

Der LFBOT mit dem Namen „Tasmanischer Teufel“ ereignete sich in einer benachbarten Galaxie, etwa 1 Milliarde Lichtjahre von unserem Planeten entfernt. Im Gegensatz zu Supernovas, die über Wochen oder Monate hinweg allmählich verblassen, erreichen LFBOTs schnell ihre maximale Helligkeit und schwinden dann innerhalb weniger Tage rasch.

Die enorme Leuchtkraft des Tasmanischen Teufels hat Wissenschaftler verblüfft, da er Energie ausstrahlt, die der von 100 Milliarden Sonnen entspricht. Der Astrophysiker Jeff Cooke von der Swinburne University of Technology und dem ARC Centre of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) in Australien äußerte: „Ein Ereignis wie dieses wurde noch nie zuvor beobachtet.“

Seit 2018 wurden nur eine Handvoll LFBOTs beobachtet, die alle in Galaxien auftreten, in denen sich aktiv Sterne bilden. Die astronomische Gemeinschaft ist sich nicht sicher, welcher Mechanismus diesen seltenen Ereignissen zugrunde liegt.

Die leitende Studienautorin Anna YQ Ho, Assistenzprofessorin für Astronomie an der Cornell University, erklärte: „LFBOTs sind bereits eine Art seltsames, exotisches Ereignis, also war das noch seltsamer.“ Die Quelle der enormen Menge an emittierter Energie bleibt unbekannt.

Die Entdeckung des Tasmanian Devil LFBOT und sein wiederholtes Aufflammen hat bei Wissenschaftlern noch mehr Fragen aufgeworfen. Die Ergebnisse der Studie wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Die Forscher nutzten eine beeindruckende Reihe von 15 Teleskopen weltweit, um das Fackeln aufzudecken.

FAQ

Was ist ein LFBOT?

Ein LFBOT oder leuchtend schnelle blaue optische Transiente ist eine Art kosmische Explosion, die hell in blauem Licht leuchtet, ihre höchste Helligkeit erreicht und innerhalb weniger Tage verblasst.

Wie unterscheidet sich ein LFBOT von einer Supernova?

Im Gegensatz zu Supernovas, deren Abschwächung Wochen oder Monate dauern kann, erreichen LFBOTs schnell ihre maximale Helligkeit und nehmen dann innerhalb kurzer Zeit an Leuchtkraft ab.

Was ist das Besondere am Tasmanian Devil LFBOT?

Der Tasmanian Devil LFBOT ist der erste beobachtete Fall eines wiederholt aufflackernden LFBOT. Es gibt eine erstaunliche Energiemenge ab, die der von 100 Milliarden Sonnen entspricht.

Was ist die Energiequelle des Tasmanischen Teufels LFBOT?

Den Wissenschaftlern ist derzeit der zugrunde liegende Mechanismus nicht bekannt, der für die massive Energiefreisetzung des Tasmanischen Teufels LFBOT verantwortlich ist.