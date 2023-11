Neue Beweise deuten darauf hin, dass Steinzeitjäger in Belgien Speerwerfer verwendeten

Eine bahnbrechende Studie hat Beweise dafür gefunden, dass Steinzeitmenschen in Belgien vor über 30,000 Jahren Speerwerfer als Waffen verwendeten. Die von einem Archäologenteam der Universität Lüttich durchgeführte Studie analysierte mehr als 300 Feuersteinartefakte, die an der archäologischen Stätte Maisières-Kanal in Südbelgien entdeckt wurden. Von diesen Artefakten wiesen 17 winzige Brüche auf, die auf ihre Verwendung als Projektilspitzen hindeuteten.

Laut Justin Coppe, dem Hauptautor der Studie, stimmten alle an den Feuersteinartefakten gefundenen Brüche mit denen überein, die von Speerwerfern verursacht wurden. Diese Entdeckung verschiebt die Zeitachse für den Einsatz von Speerwerfern in Europa um mehr als 10,000 Jahre und stellt frühere Annahmen in Frage, die ihren Einsatz auf etwa 17,000 bis 18,000 Jahre in der Placard-Höhle in Frankreich datierten.

Speerwerfer, auch Atlatls genannt, sind alte Waffen, die aus einem Schaft mit einem Haken oder einer Schale an einem Ende bestehen, der die Armkraft des Werfers nutzt, um einen Pfeil mit hoher Geschwindigkeit anzutreiben. Von den Originalwaffen waren nur noch die Pfeilspitzen übrig, in diesem Fall aus Feuerstein, da die Holzschäfte längst verwittert waren.

Das Forschungsteam verwendete eine Kombination aus visueller Untersuchung und mikroskopischer Analyse, um die charakteristischen Bruchmuster zu bestimmen, die für Feuersteinspitzen von Speerwerfern charakteristisch sind. Durch den Vergleich dieser Muster mit denen verschiedener Projektilwaffen wie geworfener Speere und Pfeile bestätigten sie, dass alle 17 Feuersteinspitzen aus Maisières-Canal tatsächlich für Speerwerfer verwendet wurden.

Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Jagdmethoden der Steinzeitmenschen und deren Auswirkungen auf die menschliche Evolution. Die Forscher stellten jedoch fest, dass die Wahl der Projektilwaffen möglicherweise eher von traditionellen Jagdpraktiken als von einer inhärenten Überlegenheit beeinflusst wurde. Einzeljäger bevorzugten oft Pfeil und Bogen, während Jäger in größeren Gruppen Wurfspeere bevorzugten.

Während die Studie wichtige Einblicke in den Einsatz von Speerwerfern bei Steinzeitjägern in Europa liefert, haben einige Experten Bedenken geäußert, dass das Papier frühere wissenschaftliche Studien zu diesem Thema zurückweist. Ludovic Slimak, Archäologe am französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung, wies darauf hin, dass bereits andere Studien sowohl die Größe als auch die Bruchmuster von Projektilspitzen berücksichtigt hätten.

Diese vom Europäischen Forschungsrat und dem belgischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung finanzierte Studie erweitert unser Verständnis der frühen Jagdstrategien der steinzeitlichen Gemeinschaften in Europa und wie diese Methoden ihr Leben und ihre sozialen Strukturen prägten.

FAQ

Was ist ein Speerwerfer?

Ein Speerwerfer, auch Atlatl genannt, ist eine prähistorische Waffe, die aus einem Wurfgriff mit einem Haken oder einer Tasse an einem Ende bestand. Es nutzt die Hebelwirkung, um einen Speer oder Pfeil mit hoher Geschwindigkeit anzutreiben.

Wofür wurden die Feuersteinartefakte verwendet?

Bei den an der archäologischen Stätte Maisières-Canal in Belgien entdeckten Feuersteinartefakten handelte es sich um Projektilspitzen, die in Speerwerfern verwendet wurden.

Warum ist diese Entdeckung bedeutsam?

Diese Entdeckung verschiebt den Zeitpunkt des Einsatzes von Speerwerfern in Europa um mehr als 10,000 Jahre und stellt frühere Annahmen über ihr Auftreten in der Region in Frage.

Wie ermittelten die Forscher die Verwendung der Feuersteinspitzen?

Mithilfe einer visuellen Untersuchung und einer mikroskopischen Analyse identifizierten die Forscher deutliche Bruchmuster an den Feuersteinspitzen, die denen von Speerwerfern entsprachen.

Welche unterschiedlichen Jagdmethoden wurden angewendet?

Steinzeitjäger setzten verschiedene Projektilwaffen ein, darunter Speerwerfer, Pfeil und Bogen sowie Wurfspeere. Die Wahl der Waffe hing von Faktoren wie Jagdstil und Gruppengröße ab.