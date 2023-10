Studienergebnisse zeigen, dass Parasiten Wirte mithilfe gestohlener Gene manipulieren

Wissenschaftler am RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research haben eine faszinierende Methode entdeckt, mit der Parasiten ihre Wirte manipulieren: gestohlene Gene, die durch horizontalen Gentransfer erworben wurden. Die in Current Biology veröffentlichte Studie zeigt, dass Parasiten die Fähigkeit besitzen, das Wirtsverhalten für ihr eigenes Überleben und ihre Fortpflanzung zu manipulieren.

Ein Beispiel für diese Manipulation sind Rosshaarwürmer. Diese Würmer werden im Wasser geboren und sind auf Wasserinsekten angewiesen, um sie an Land zu transportieren. Sobald sie ihre terrestrischen Wirte wie Grillen oder Gottesanbeterinnen erreichen, manipulieren die Würmer ihr Verhalten, um sicherzustellen, dass sie schließlich ins Wasser zurückgebracht werden, wo sie ihren Lebenszyklus fortsetzen können. Während frühere Studien den Einsatz molekularer Mimikry durch Parasiten nahelegten, ist der genaue Mechanismus hinter diesem Phänomen noch unklar.

Um Licht in dieses Thema zu bringen, untersuchten die Forscher die Genexpression in einem Chordodes-Rosshaarwurm, während dieser seinen Mantis-Wirt manipulierte. Sie fanden heraus, dass der Wurm während der Manipulation über 3,000 Gene stärker exprimierte, was auf die Produktion von Proteinen hinweist, die das Nervensystem des Wirts beeinflussen. Im Gegensatz dazu blieb die Genexpression in den Gehirnen der Gottesanbeterinnen im Vergleich zu nicht infizierten Gottesanbeterinnen unverändert.

Anschließend richteten die Forscher ihre Aufmerksamkeit auf die Ursprünge der Gene, die an der Manipulation des Wirts beteiligt sind. Sie fanden heraus, dass viele der Rosshaarwurm-Gene denen von Gottesanbeterinnen bemerkenswert ähnlich waren. Dies deutet darauf hin, dass die Gene durch horizontalen Gentransfer erworben wurden, einen Prozess, bei dem Gene ohne Fortpflanzung zwischen Organismen übertragen werden. Der horizontale Gentransfer kann erhebliche evolutionäre Konsequenzen haben und es Organismen ermöglichen, schnell neue Gene oder Funktionen zu erwerben.

Weitere Analysen bestätigten die Annahme, dass die bei den Rosshaarwürmern beobachtete molekulare Mimikry ein Ergebnis des horizontalen Gentransfers von Gottesanbeterinnen ist. Die Forscher fanden heraus, dass Schlüsselgene, die an der Wirtsmanipulation beteiligt sind, mit denen von Gottesanbeterinnen übereinstimmten, bei Rosshaarwurmarten, die keine Gottesanbeterinnen als Wirte nutzen, jedoch fehlten oder anders waren. Diese Mimikry-Gene, insbesondere diejenigen, die mit Neuromodulation, Lichtanziehung und zirkadianen Rhythmen verbunden sind, scheinen eine entscheidende Rolle bei der Wirtsmanipulation zu spielen.

Der horizontale Gentransfer wurde bei Bakterien häufig als Mechanismus zur Entwicklung von Antibiotikaresistenzen beobachtet. Die Entdeckung dieses Prozesses bei vielzelligen Organismen bietet wertvolle Einblicke in die Evolution. Forscher hoffen, den Haarwurm als Modell nutzen zu können, um den horizontalen Gentransfer weiter zu untersuchen und unser Verständnis der evolutionären Anpassung zu verbessern.

