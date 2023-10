Junger Sternhaufen in der Nähe eines Schwarzen Lochs stellt Theorien zur Sternentstehung in Frage

Forscher haben herausgefunden, dass der Sternhaufen IRS13, der sich in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs Sagittarius A* im Zentrum unserer Galaxie befindet, viel jünger ist als bisher angenommen. Dieser Befund stellt bestehende Theorien über die Sternentstehung in der Nähe von Schwarzen Löchern in Frage und bietet neue Einblicke in die Geschichte und Zukunft unserer Galaxie.

Das internationale Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Florian Peißker von der Universität zu Köln analysierte Daten mehrerer Teleskope aus mehreren Jahrzehnten, um den Sternhaufen IRS13 im Detail zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass die Sterne im Haufen nur wenige hunderttausend Jahre alt sind, viel jünger als erwartet.

Die Anwesenheit so vieler junger Sterne in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs widerspricht den Vorhersagen aktueller Theorien. Energiereiche Strahlung und Gezeitenkräfte dürften die Existenz junger Sterne in dieser Region erschweren. Das Team vermutet jedoch, dass IRS13 eine turbulente Bildung hatte, die durch Faktoren wie Reibung mit dem interstellaren Medium, Kollisionen mit anderen Sternhaufen und seine interne Dynamik beeinflusst wurde. Die Schwerkraft des Schwarzen Lochs erfasste schließlich den Sternhaufen, was zur Bildung eines Bugstoßes führte und eine weitere Sternentstehung auslöste.

Die Studie nutzte auch das James Webb Space Telescope (JWST), das ein Spektrum des Galaktischen Zentrums ohne atmosphärische Störungen lieferte. Diese spektroskopische Analyse ergab das Vorhandensein von Wassereis, das häufig um junge Sternobjekte herum zu finden ist, und lieferte zusätzliche Beweise für das junge Alter der Sterne in der Nähe des Schwarzen Lochs.

Dr. Michal Zajaček, Wissenschaftler an der Masaryk-Universität, stellte fest, dass IRS13 der Schlüssel zum Verständnis des Ursprungs der dichten Sternpopulation im Zentrum unserer Galaxie ist. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich in Sternhaufen wie IRS13 in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs möglicherweise sehr junge Sterne gebildet haben.

Diese Forschung stellt frühere Annahmen über die Sternentstehung in der Nähe von Schwarzen Löchern in Frage und eröffnet Möglichkeiten für weitere Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen der unmittelbaren Umgebung des Schwarzen Lochs und Regionen, die mehrere Lichtjahre entfernt sind.

