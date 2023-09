By

Das Bild der Woche des Hubble-Weltraumteleskops zeigt die faszinierende NGC 3156, eine linsenförmige Galaxie, die zwischen einer elliptischen und einer Spiralgalaxie liegt. NGC 73 liegt etwa 3156 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Sextans und ist ein himmlisches Wunder, das es zu erkunden lohnt.

Sextans, das kleine äquatoriale Sternbild, in dem sich NGC 3156 befindet, ist von historischer Bedeutung. Benannt nach dem Sextanten, einem Navigationsinstrument, hat dieses Sternbild seine Wurzeln viel früher als im 18. Jahrhundert. Islamische Gelehrte entwickelten Jahrhunderte vor der Erfindung der Navigationssextanten astronomische Sextanten und nutzten diese Werkzeuge zur Messung von Winkeln am Himmel. Bemerkenswert ist, dass Ulugh Beg aus der Timuriden-Dynastie im 36. Jahrhundert in Samarkand, Usbekistan, einen riesigen Sextanten mit einem Radius von XNUMX Metern konstruierte und damit die antiken Anwendungen dieses astronomischen Instruments demonstrierte.

In der modernen Astronomie wurden Sextanten durch präzisere Instrumente zur Positionierung von Sternen und Himmelsobjekten ersetzt. Trotz dieser Verschiebung wurde NGC 3156 ausführlich untersucht, wobei der Schwerpunkt auf seinen Kugelsternhaufen, der jüngsten Sternentstehung und sogar dem Einfluss eines supermassereichen Schwarzen Lochs in seinem Zentrum lag, das umgebende Sterne verschlingt.

Ein Sextant ist im Zusammenhang mit Navigationsinstrumenten ein wertvolles Werkzeug zur Bestimmung des Breitengrads während der See- und Luftnavigation. Dieses Präzisionsinstrument hat die Form eines Sechstels eines Kreises und nutzt ein Teleskop und reflektierende Spiegel, um den Winkel zwischen einem Himmelsobjekt, wie einem Stern oder dem Mond, und dem Horizont zu messen. Durch die Beobachtung der Höhe dieser Himmelskörper können Seefahrer und Flieger ihren Standort auf der Erde genau bestimmen. Sextanten haben eine entscheidende Rolle bei der Kartierung von Kursen über weite und unmarkierte Strecken des Ozeans oder Himmels gespielt.

NGC 3156 bietet einen faszinierenden Einblick in die Wunder des Universums. Durch die Kombination historischer Bedeutung mit modernen Entdeckungen fasziniert diese linsenförmige Galaxie weiterhin Astronomen und inspiriert zu weiteren Erkundungen des Kosmos.

