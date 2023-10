Die dynamische Umgebung von Eta Carinae im Zeitraffer des Chandra-Röntgenobservatoriums enthüllt

By

Das 1999 eröffnete Röntgenobservatorium Chandra lieferte mit seinen Beobachtungen im Röntgenwellenlängenbereich faszinierende Einblicke in den Kosmos. Zu seinen Entdeckungen gehört das Sternensystem Eta Carinae, das im 19. Jahrhundert ein bedeutendes Ereignis erlebte, das als „Große Eruption“ bekannt ist. Jetzt wurde mit Chandras Daten aus zwei Jahrzehnten ein Zeitraffervideo erstellt, das die dynamische Umgebung um die beiden Sterne von Eta Carinae zeigt.

Eta Carinae liegt etwa 7,500 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist für seinen atemberaubenden Carina-Nebel bekannt, der auf einem der ersten Bilder des Webb-Weltraumteleskops zu sehen war. Das Zeitraffervideo wurde aus Chandra-Bildern zusammengestellt, die in den Jahren 1999, 2003, 2009, 2014 und 2020 aufgenommen wurden. Es hebt die beiden Sterne hervor, die hochenergetische Röntgenstrahlen aussenden, die in der Mitte als blaues Licht dargestellt sind, während die umgebenden orangefarbenen Regionen dies darstellen Helle Röntgenstrahlen aus der nebulösen Gaswolke, die die Sterne umhüllt.

Kürzlich veröffentlichte ein Forscherteam eine Studie im Astrophysical Journal, in der sie direkt die Ausdehnung der Röntgenhülle um Eta Carinae und seine voluminösen Gaswolken maßen. Sie identifizierten die schwache Röntgenhülle als die Druckwelle des Großen Ausbruchs in den 1840er Jahren. Dieser Fund liefert neue Einblicke in die Geschichte von Eta Carinae und wirft Licht auf einen bisher unbekannten Aspekt.

Während der Großen Eruption schleuderte Eta Carinae eine beträchtliche Menge Material aus und schleuderte zwischen dem 10- und 45-fachen der Masse der Sonne aus. Dieses Material bildete kugelförmige Gaswolken, die als Homunculus-Nebel bekannt sind. Die Forscher fanden heraus, dass die Röntgenhülle, die das Sternensystem umgibt, wahrscheinlich genau wie der Homunculus-Nebel aus der Großen Eruption stammt. Die Form der Schale weist darauf hin, dass sie zusammen mit dem Homunkulus und dem hellen Innenring aus Eruptionen im Sternensystem entstanden ist.

Das Team vermutete, dass es sich bei der Großen Eruption wahrscheinlich um zwei getrennte Explosionen handelte: erstens um den Ausbruch von Gas geringer Dichte, das Röntgenstrahlen aussendete, gefolgt vom Ausstoß von dichtem Gas, das den Homunculus-Nebel bildete. Darüber hinaus vermuteten sie, dass der Große Ausbruch durch eine Sternverschmelzung verursacht worden sein könnte, was darauf hindeutet, dass Eta Carinae einst ein Dreifachsternsystem war, bevor es zu dem Doppelsternsystem wurde, das es heute ist.

Während das Zeitraffervideo eine fesselnde Demonstration der dynamischen Natur des Kosmos liefert, könnten zukünftige Beobachtungen weitere Einblicke in die Ursprünge des Großen Ausbruchs bieten. Dennoch dient dieses Video als fesselnde visuelle Darstellung und zeigt die bemerkenswerte Umgebung rund um Eta Carinae.

