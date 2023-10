Erleben Sie den spektakulären Ausbruch des Steamboat-Geysirs im Yellowstone-Nationalpark

Der Ausbruch des Steamboat-Geysirs im Yellowstone-Nationalpark ist ein bemerkenswerter Anblick, den viele Besucher unbedingt erleben möchten. Kathleen Rynkiewicz-Stubey hatte kürzlich die unglaubliche Gelegenheit, Zeuge dieses Spektakels zu werden, als der höchste aktive Geysir der Welt ausbrach und heißes Wasser und Dampf bis zu 400 Fuß in die Luft schoss. Sie nahm ein Video des Ereignisses auf, das eine atemberaubende Dampfsäule zeigte, die mit Gewalt aus dem Geysir ausgestoßen wurde, begleitet von einem Geräusch, das an ein Düsentriebwerk erinnerte.

Der Steamboat-Geyser im Norris-Geysir-Becken befindet sich derzeit in seiner aktivsten Phase, die jemals aufgezeichnet wurde. Im Gegensatz zu den vorhersehbaren Ausbrüchen des Old Faithful sind die Ausbrüche von Steamboat höchst unvorhersehbar, was es zu einem schwer fassbaren Phänomen macht, dessen Zeuge man werden kann. Es gibt jedoch Anzeichen, auf die Besucher achten können, um ihre Chancen zu erhöhen, Steamboat in seiner ganzen Pracht zu sehen.

Mike Poland, Forschungsgeophysiker und verantwortlicher Wissenschaftler des Yellowstone Volcano Observatory, erklärte die verschiedenen Phasen eines typischen Steamboat-Ausbruchs. Die Anfangsphase, die sogenannte Wasserphase, dauert einige Minuten und beinhaltet, dass Wasser 300 bis 400 Fuß hoch schießt. Anschließend tritt der Geysir in die Dampfphase ein, die mit abnehmender Intensität bis zu 24 Stunden dauern kann. Das von Rynkiewicz-Stubey aufgenommene Video erfasste die Dampfphase des Ausbruchs, was darauf hindeutet, dass die Aufnahme kurz nach Abschluss der Wasserphase erfolgte.

Jeder Geysir im Yellowstone hat seine eigene einzigartige Persönlichkeit und seinen eigenen Ausbruchsplan. Während Old Faithful regelmäßig ausbricht, sind die Ausbrüche von Steamboat völlig zufällig. Wissenschaftler spekulieren, dass die Unvorhersehbarkeit von Steamboat darauf zurückzuführen sein könnte, dass Steamboat im Gegensatz zu Geysiren wie Old Faithful oder Lone Star Geyser nicht von seiner Umgebung isoliert ist. Trotz umfangreicher Forschung bleiben die Mechanismen hinter Geysirausbrüchen, einschließlich der Unterschiede zwischen unberechenbaren Geysiren wie Steamboat und vorhersehbaren wie Old Faithful, ein Rätsel.

Was die zukünftigen Ausbrüche von Steamboat betrifft, ist es unmöglich, mit Sicherheit vorherzusagen. Es kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt passieren oder es kann mehrere Jahre dauern, bis der nächste Ausbruch auftritt. Glücklicherweise erlebt Steamboat derzeit eine aktivere Phase als je zuvor. Im Jahr 2023 ist der Geysir bereits sieben Mal ausgebrochen, was einen Anstieg der Aktivität im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet. Die Gründe für diese Phasen hoher Aktivität sind jedoch weiterhin unbekannt.

Während Wissenschaftler Studien durchgeführt haben, um die Ursachen für die häufigen Ausbrüche von Steamboat aufzudecken, konnten keine endgültigen Antworten gefunden werden. Als mögliche Erklärungen wurden Änderungen im Rohrleitungssystem des Geysirs und externe Faktoren wie Regenfälle, Erdbeben und Grundwasserspiegel in Betracht gezogen. Dennoch ist noch viel mehr Forschung erforderlich, um die komplexe Dynamik von Geysiren vollständig zu verstehen.

Trotz des jüngsten Anstiegs der Eruptionen ist die Häufigkeit von Steamboat in den letzten Jahren zurückgegangen. Obwohl es im Jahr 20 2021 Ausbrüche und im Jahr 11 2022 Ausbrüche gab, wird erwartet, dass es bis Ende 2023 nur noch 10 Ausbrüche geben wird. Die Gründe für den Höhepunkt der Eruptionen in den Jahren 2019 und 2020 und den anschließenden Rückgang sind weiterhin ungewiss.

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Zeuge eines Steamboat-Ausbruchs zu werden, sollten Besucher auf Anzeichen bevorstehender Aktivitäten achten. Die Zunahme kleinerer Eruptionsereignisse mit Wasserausbrüchen in der Größenordnung von einigen Fuß bis zu mehreren Dutzend Fuß weist darauf hin, dass möglicherweise ein größerer Ausbruch bevorsteht. Allerdings können diese kleineren Eruptionen Tage oder sogar Wochen andauern, bevor es zu einem anhaltenden, erheblichen Ausbruch kommt. Darüber hinaus ist bekannt, dass Steamboat bei größeren Ausbrüchen die nahegelegene Zisternenquelle entwässert.

Zwar gibt es keinen genauen Zeitplan für einen Steamboat-Ausbruch, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, kann ein bemerkenswertes und unvergessliches Erlebnis sein. Ganz gleich, ob man das Glück hat, Zeuge eines großartigen Ausbruchs zu werden, oder geduldig auf den nächsten warten muss: Die beeindruckende Kraft des Steamboat-Geysirs zieht die Besucher des Yellowstone-Nationalparks immer wieder in seinen Bann.

Geysire: Geysire sind heiße Quellen, die aufgrund unterirdischer vulkanischer Aktivität zeitweise Wasser und Dampf in die Luft ausstoßen.

Steamboat-Geysir: Der Steamboat-Geysir ist der höchste aktive Geysir der Welt und liegt im Yellowstone-Nationalpark.

Old Faithful: Old Faithful ist ein berühmter und vorhersehbarer Geysir im Yellowstone-Nationalpark, der etwa alle 90 Minuten ausbricht.

Yellowstone-Vulkan-Observatorium: Das Yellowstone Volcano Observatory ist ein wissenschaftliches Forschungszentrum, das die Vulkan- und Erdbebenaktivität im Yellowstone-Nationalpark überwacht.

