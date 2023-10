Der orionidische Meteorschauer: Ein himmlisches Spektakel

By

Der Orioniden-Meteorschauer wird diese Woche Sterngucker in seinen Bann ziehen, da er seinen Höhepunkt seiner Aktivität erreicht. In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober wird die Erde eine Staubwolke durchqueren, die einst den Schweif des Halleyschen Kometen bildete. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, bis zu 20 Meteore pro Stunde von einem dunklen Ort aus zu beobachten.

Benannt nach dem Sternbild Orion, scheinen die Orioniden-Meteore aus dieser Himmelsformation zu stammen. Wer auf der Südhalbkugel wohnt, hat eine vorteilhafte Aussicht, da der Radiant zu dieser Jahreszeit höher am Nordhimmel positioniert ist.

Um den Orioniden-Meteorschauer zu beobachten, ist keine besondere Ausrüstung erforderlich, nur warme Kleidung und eine Prise Geduld. Es wird empfohlen, eine Stunde oder länger unter den Sternen zu verbringen, da sich Ihre Augen so an die Dunkelheit gewöhnen können und Ihre Chancen, selbst die schwächsten Meteore zu entdecken, steigen.

Die bereitgestellte Karte zeigt die südöstliche Ansicht von London am 03.00. Oktober um 22:XNUMX Uhr BST. Zu diesem Zeitpunkt wird der strahlende Meteorschauer eine angemessene Höhe am Himmel erreicht haben. Von diesem Brennpunkt aus können Meteore in jede Richtung beobachtet werden.

Dieses kosmische Spektakel mitzuerleben, ist eine demütigende Erinnerung an die Weite und Schönheit des Universums. Machen Sie also ein Date mit dem Nachthimmel und lassen Sie sich vom Wunder des Orioniden-Meteorschauers überraschen.

Quellen:

– Der Orioniden-Meteorschauer erreicht diese Woche den Höhepunkt seiner Aktivität

– Benannt nach dem Sternbild Orion

– Die Erde wird durch die zentralen Teile einer Staubwolke pflügen, die einst Teil des Schweifs des Halleyschen Kometen war

– Während des Höhepunkts können an einem dunklen Ort bis zu 20 Meteore pro Stunde gesehen werden

– Blick südöstlich von London um 03.00:22 BST am XNUMX. Oktober

– Radiant ist am Nordhimmel von der Südhalbkugel aus zu sehen, was die Beobachtung erleichtert

– Es ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich, nur warme Kleidung und Geduld

– Wenn Sie eine Stunde oder länger unter den Sternen verbringen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, schwächere Meteore zu sehen

(Hinweis: Bei den oben genannten Quellen handelt es sich nicht um tatsächliche URLs, sondern um Verweise auf die im Artikel verwendeten Informationen.)