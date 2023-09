Light Bio erhält Genehmigung zum Verkauf von im Dunkeln leuchtenden Petunien

Light Bio, ein in Idaho ansässiges Biotechnologie-Startup, hat vom Landwirtschaftsministerium die Genehmigung für den Verkauf gentechnisch veränderter, biolumineszierender Petunien in den Vereinigten Staaten erhalten. Die Petunien von Light Bio sind von natürlich biolumineszierenden Organismen wie Insekten, Meereslebewesen und Pilzen inspiriert und leuchten, wenn Luciferin, ein Produkt des Enzyms Luciferase, mit Sauerstoff interagiert. Dieser einzigartige Lichteffekt fasziniert Menschen seit Jahren und erinnert an das bezaubernde Leuchten von Glühwürmchen und Quallen.

Die Gründer von Light Bio, Karen Sarkisyan und Keith Wood, die über einen Hintergrund in synthetischer Biologie bzw. Chemie verfügen, haben bedeutende Teile ihrer Karriere dem Studium der Biolumineszenz gewidmet. Sarkisyan hatte zuvor daran gearbeitet, lichterzeugende Enzyme in Tabakpflanzen einzubauen, während Wood in den 1980er Jahren an der Entwicklung der ersten gentechnisch veränderten, im Dunkeln leuchtenden Pflanze mitgewirkt hatte, allerdings erforderte dies den Einsatz einer speziellen Chemikalie. Im Laufe der Zeit entdeckten Sarkisyan und Wood einen Weg, Pflanzen dazu zu bringen, selbstständig Licht auszusenden, und konzentrierten sich dabei auf ein Molekül namens Kaffeesäure.

In Pflanzen hilft Kaffeesäure beim Aufbau von Zellwänden, in Pilzen wird sie jedoch in Luciferin umgewandelt. Light Bio machte sich diesen Prozess zunutze, indem es Neomycin-Phosphotransferase II (NPTII), das Gen, das für die Umwandlung von Kaffeesäure in Luciferin verantwortlich ist, in Petunienpflanzen einführte. Das Ergebnis ist eine gewöhnliche Haushaltsblume, die nachts oder bei Lichtmangel ihr eigenes neongrünes Licht ausstrahlt.

Nachdem Studien durchgeführt wurden, um festzustellen, ob die Petunien von Light Bio mehr Schädlinge anlocken als normale Petunien, genehmigte das Landwirtschaftsministerium am 6. September den Verkauf dieser im Dunkeln leuchtenden Blumen. Während dies für die 10,000 Menschen auf der Warteliste von Light Bio eine aufregende Neuigkeit ist, gibt es Bedenken, dass biolumineszierende Pflanzen die lokalen Ökosysteme stören könnten. Light Bio hat diese Bedenken jedoch berücksichtigt und darauf hingewiesen, dass Petunien typischerweise in kontrollierten Umgebungen wie Häusern, Unternehmen oder botanischen Gärten angebaut werden. In diesen Umgebungen übersteigt die verwendete künstliche Beleuchtung das von den biolumineszierenden Petunien emittierte Licht bei weitem.

Insgesamt stellt die Genehmigung von Light Bio zum Verkauf von im Dunkeln leuchtenden Petunien einen bedeutenden Meilenstein im Bereich gentechnisch veränderter Pflanzen dar. Ihre Innovation und ihr Engagement für Biolumineszenz haben das Potenzial, einzigartige ästhetische Elemente in das Leben der Menschen zu bringen und gleichzeitig Diskussionen über die Auswirkungen gentechnisch veränderter Organismen auf die Umwelt anzuregen.

Quellen:

- Landwirtschaftsministerium

– Leichte Bio