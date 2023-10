Die NASA beginnt mit der RS-25-Testreihe für SLS-Raketentriebwerke

Die NASA hat am 25. Oktober im Rahmen der abschließenden Zertifizierungstests vor der Produktion einer aktualisierten Version der Triebwerke für die Rakete Space Launch System (SLS) mit einer neuen Testreihe für die RS-5-Triebwerke begonnen. Diese Triebwerke werden eine entscheidende Rolle beim Antrieb der Artemis-Missionen zum Mond und darüber hinaus spielen.

Die Testreihe wird aus 12 Tests bestehen, die bis 2024 am Fred Haise Test Stand im Stennis Space Center der NASA in Mississippi stattfinden sollen. Der Zweck dieser Tests besteht darin, das neue Design der RS-25-Motoren zu zertifizieren, wodurch sie noch leistungsstärker werden. Die Tests sind ein wesentlicher Schritt für Aerojet Rocketdyne, den Hauptauftragnehmer für die SLS-Triebwerke, um Triebwerke für die SLS-Rakete zu produzieren, beginnend mit Artemis V.

Für jede Artemis-Mission sind vier RS-25-Triebwerke erforderlich, um die SLS-Rakete anzutreiben und beim Start einen Schub von über 8.8 Millionen Pfund zu erzeugen. Die kommende Testreihe folgt dem Ansatz „Testen Sie, wie Sie fliegen“, wobei jeder Test mindestens 500 Sekunden dauert, was der gleichen Dauer wie ein Start entspricht.

Die Testreihe wird die Entwicklungsmaschine E0525 verwenden, um Daten für die abschließende Designüberprüfung des RS-25 zu sammeln. Dieser Motor enthält neue Schlüsselkomponenten wie eine Düse, hydraulische Aktuatoren, flexible Kanäle und Turbopumpen. Diese Komponenten wurden auf der Grundlage von Merkmalen der ersten Zertifizierungstestreihe entwickelt, die im Juni abgeschlossen wurde.

In der Testreihe wird die Motorleistung in verschiedenen Szenarien untersucht, die von 80 % bis 113 % der Leistung reichen. Die neuen RS-25-Triebwerke werden in der Lage sein, bis zu 111 % Leistung zu erzeugen und so für zusätzlichen Schub zu sorgen. Tests bis zum Leistungsniveau von 113 % gewährleisten Betriebssicherheitsmargen.

Der längste Test der Serie ist auf 650 Sekunden geplant und umfasst einen Gimbal-Test, um die Fähigkeit des Triebwerks zu überprüfen, sich zu drehen und die Stabilität während des Fluges aufrechtzuerhalten. Der erste Test am 5. Oktober ist für 550 Sekunden bei 111 % Leistungsstufe geplant.

Insgesamt umfasst die Testreihe etwa 6,350 Sekunden heißes Feuer. Nach Abschluss der Kampagne wird erwartet, dass 24 neue RS-25-Triebwerke mit dem aktualisierten Design für Missionen hergestellt werden, die mit Artemis V beginnen.

Die Tests am Fred Haise Test Stand sind von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit von Astronauten bei zukünftigen Starts zu gewährleisten. Die aus den Artemis-Missionen gewonnenen Daten und Erkenntnisse werden auch zum Ziel der NASA beitragen, Astronauten zum Mars zu schicken.

