Starlink von SpaceX startet Direct-to-Cell-Satellitentelefondienst

Starlink von SpaceX, bekannt für seinen Satelliten-Internetdienst, hat Pläne angekündigt, einen Satellitentelefondienst namens Direct to Cell anzubieten. Laut der Website von Starlink wird Direct to Cell ab 2024 zunächst einen Textnachrichtendienst bereitstellen, 2025 sollen Sprach- und Datenfunktionen hinzugefügt werden. Der Dienst zielt darauf ab, einen allgegenwärtigen Zugriff auf SMS, Anrufe und Surfen auf dem Land, an Seen und in anderen Teilen der Welt zu ermöglichen Küstengewässer.

Starlink hat mit mehreren globalen Mobilfunkanbietern zusammengearbeitet, darunter T-Mobile US, Rogers in Kanada, Optus in Australien, One NZ in Neuseeland, Salt in der Schweiz und KDDI in Japan, um den gegenseitigen Zugang in Partnerländern sicherzustellen. Das Unternehmen betont, dass für die Nutzung des Dienstes keine Änderungen an der Telefonhardware oder speziellen Apps erforderlich sind, da er mit vorhandenen LTE-Telefonen funktioniert. Es bleibt jedoch unklar, ob der Dienst zunächst auf 4G beschränkt sein wird oder ob später eine 5G-Unterstützung eingeführt wird.

Der Direct-to-Cell-Dienst funktioniert ähnlich wie ein Mobilfunkmast im Weltraum, sodass Kunden den Dienst nutzen können, wenn sie sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunkmastens ihres Anbieters befinden. Obwohl noch keine Preisdetails bekannt gegeben wurden, erfolgt der Vorstoß von Starlink in den Satellitentelefonmarkt zu einem Zeitpunkt, zu dem auch andere Unternehmen in diesen Bereich vorgedrungen sind. Apple führte im iPhone 14 Satellitenunterstützung für die Notfallkommunikation ein, Qualcomm kündigte bidirektionale Messaging-Funktionen über die Iridium-Satellitenkonstellation an und Vodafone behauptete, den ersten weltraumgestützten 5G-Anruf mit unveränderten Mobiltelefonen getätigt zu haben.

Allerdings steht Starlink vor potenziellen regulatorischen Herausforderungen durch AT&T und den Konkurrenten Omnispace. AT&T hat bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) eine Petition eingereicht, um zu verhindern, dass Starlink das Spektrum von T-Mobile nutzt, während Omnispace Bedenken hinsichtlich einer Störung seines eigenen Satellitentelefonsystems geäußert hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Direct-to-Cell-Satellitentelefondienst von SpaceX Starlink darauf abzielt, eine globale Abdeckung und Zugriff auf Text, Sprache und Daten über vorhandene LTE-Telefone bereitzustellen. Während auch andere Unternehmen in den Markt für Satellitentelefonie eingestiegen sind, muss sich Starlink bei der Ausweitung seines Satellitenkommunikationsangebots regulatorischen Herausforderungen stellen.

Quellen:

– Quelle 1: [Link]

– Quelle 2: [Link]

– Quelle 3: [Link]