SpaceX startet farbenfrohen Lichtzug mit Starlink-Satelliten

Ein kürzlich durchgeführter SpaceX-Start hat einen atemberaubenden Lichtzug über den Nachthimmel geschaffen. Der Start, der an der Cape Canaveral Space Force Station in Florida stattfand, schickte 22 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn. Diese Satelliten, Teil der globalen Breitband-Internetinitiative von SpaceX, haben Beobachter in mehreren Bundesstaaten fasziniert, darunter Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio und Wisconsin.

Starlink-Satelliten sind für die Bereitstellung von Breitband-Internet für Benutzer auf der ganzen Welt verantwortlich. Seit ihrem ersten Start im Jahr 2019 wurden über 3,000 Satelliten von SpaceX eingesetzt. Das Unternehmen strebt an, insgesamt 7,500 Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn zu bringen, wie von der Federal Communications Commission genehmigt.

Sobald sie sich im Orbit befinden, bewegen sich die Starlink-Satelliten auf einer geraden Bahn, reflektieren Licht und machen sie vom Boden aus sichtbar. Ihre Sichtbarkeit ist jedoch begrenzt, da sie schließlich ihre eigenen Umlaufbahnen aufbauen. Während ihres Transits kann eine Starlink-Kette in einer einzigen Nacht mehrmals über den Himmel blitzen.

Für diejenigen, die daran interessiert sind, die Satelliten zu entdecken, stehen mehrere Internetquellen zur Verfügung. Mit der Web- und Mobilanwendung „Find Starlink“ können Benutzer Satellitenketten anhand von Koordinaten oder Städten verfolgen. Satellitemap.space bietet eine globusähnliche Karte, die die Standorte der Starlink-Satelliten anzeigt und Details wie Startdaten und aktuelle Kurse bereitstellt. Benutzer können ihre Häuser auf der Karte markieren, um zu bestimmen, wann ein Satellit über ihnen hinwegfliegt.

Der kürzlich von den Starlink-Satelliten geschaffene Lichtzug hat Beobachtern in mehreren Bundesstaaten einen faszinierenden und ungewöhnlichen Anblick geboten. Da SpaceX weiterhin weitere Satelliten startet, könnte der Nachthimmel in Zukunft noch mehr schillernde Darstellungen zu sehen bekommen.

