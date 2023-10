Satellitensignale: Eine Bedrohung für die Astronomie und unser Verständnis des Universums

By

Satelliten sind in den letzten Jahren zu einem alltäglichen Anblick am Nachthimmel geworden. Tausende wurden in die Erdumlaufbahn gebracht und Zehntausende weitere sind für die Zukunft geplant. Allerdings stellt dieser Anstieg der Satellitenaktivität ein erhebliches Risiko für unsere Verbindung zum Kosmos dar und hat bei Astronomen Anlass zur Sorge gegeben.

Forscher der Curtin University führten eine Studie durch, um die von Starlink-Satelliten ausgesendeten Funksignale zu untersuchen, einer Megakonstellation mit dem Ziel, eine globale Satellitenabdeckung bereitzustellen. Bei ihrer Forschung stellten sie fest, dass diese Satelliten Funksignale „aussickerten“, die die Radioastronomie störten. Selbst in einer ausgewiesenen „Radio-Ruhezone“ in Westaustralien waren die Satellitenemissionen heller als jede natürliche Quelle am Himmel.

Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass Radioteleskope, die in der Astronomie zur Erkennung schwacher Signale entfernter Himmelsobjekte eingesetzt werden, sehr empfindlich sind und selbst Störungen von schwachen Radiosendern erkennen können. Die unerwarteten und unbeabsichtigten Frequenzen der von Starlink-Satelliten ausgesendeten Signale können die Fähigkeit von Radioteleskopen, das Universum zu beobachten und zu studieren, erheblich beeinträchtigen.

Diese Störung ist besonders besorgniserregend für das Square Kilometre Array (SKA), das größte Radioobservatoriumsprojekt, das jemals durchgeführt wurde. Der Bau dieses Projekts hat in Westaustralien bereits begonnen und die Störungen durch Satellitensignale stellen eine erhebliche Bedrohung für seinen Erfolg dar.

Während Satellitenbetreiber derzeit keine Regeln brechen und die Vorschriften rund um die Nutzung des Funkspektrums komplex sind, besteht für Satellitenbetreiber die Notwendigkeit, dieses Problem anzugehen und die Entstehung von Störsignalen einzudämmen. SpaceX, der Betreiber der Starlink-Satellitenkonstellation, hat Verbesserungen vorgenommen, um das Reflexionsvermögen der Satelliten zu reduzieren, es sind jedoch weitere Anstrengungen erforderlich, um die Emissionen im Radiowellenlängenbereich deutlich zu reduzieren.

Die Wahrung der zukünftigen Sicht der Menschheit auf das Universum und die Ermöglichung wichtiger Entdeckungen und Technologien hängt von der Zusammenarbeit und der Bereitschaft der Satellitenbetreiber ab, dieses Problem anzugehen. Auch wenn sich die Vorschriften möglicherweise nur langsam weiterentwickeln, ist es für die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Forschern und Betreibern wichtig, Lösungen zu finden, die Störungen der Radioastronomie minimieren.

Quelle: Das Gespräch