Starlink-Satellit zerfällt über der Karibik: Erleben Sie einen spektakulären Wiedereintritt

Zeugen in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik bot sich am 6. September 2023 ein bemerkenswerter Anblick. Sie beobachteten einen Satellitenwiedereintritt, der den gesamten Himmel von Horizont zu Horizont überspannte und einen Weg von Südwesten nach Nordosten ebnete. Das für diese Anzeige verantwortliche Objekt wurde als Starlink-30167 identifiziert, ein Satellit aus der Starlink-Konstellation von SpaceX. Der am 28. Juli 2023 gestartete Starlink-30167 war Teil einer Gruppe von 22 Internetsatelliten. Es gelang ihm jedoch nicht, seine vorgesehene Umlaufbahn zu erreichen und verlor allmählich an Höhe, bis es schließlich wieder in die Erdatmosphäre eintrat.

Der Zerfall des Starlink-Satelliten wurde aus verschiedenen Blickwinkeln in einem Video festgehalten, das ein dramatisches Bild des Ereignisses liefert. Als der Satellit zerfiel, trennten sich kleine Fragmente vom Hauptobjekt, wobei einige das Ereignis anführten, während andere zurückblieben. Diese Fragmentierung ist ein klarer Hinweis darauf, dass es sich bei dem beobachteten Objekt eher um Weltraummüll als um einen natürlichen Meteor handelt. Weltraummüll erscheint oft als sich langsam bewegender „Meteor“, der ein oder zwei Minuten lang anhalten kann, im krassen Gegensatz zur kurzen Dauer eines natürlichen Meteors.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Starlink-Satelliten am Himmel zerfallen. Bei einem früheren Vorfall am 7. Februar 2022 drang eine Gruppe neu gestarteter Satelliten aufgrund eines geomagnetischen Sturms von der Sonne wieder in die Atmosphäre ein. Diese Stürme können dazu führen, dass sich die Atmosphäre erwärmt und die atmosphärische Dichte beeinträchtigt, was zu einem erhöhten Luftwiderstand und dem Wiedereintritt von Satelliten in geringer Höhe führt.

Da Technologie und Weltraumforschung immer weiter voranschreiten, ist es wichtig, zwischen natürlichen Meteoren und Weltraumschrott unterscheiden zu können. Die Eigenschaften von Weltraummüll, wie seine langsame Bewegung und seine deutliche Fragmentierung, können dabei helfen, ihn als künstliches Objekt zu identifizieren. Die Beobachtung von Ereignissen wie dem Zerfall des Starlink-Satelliten bietet nicht nur ein faszinierendes Schauspiel, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in das Verhalten von Weltraummüll.

