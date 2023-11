Neuer Starttermin für Boeings CST-100 Starliner-Mission bekannt gegeben

By

In einem spannenden Update der NASA soll laut Phil McAlister, Direktor der kommerziellen Raumfahrtabteilung der NASA, der erste bemannte Start von Boeings CST-100 Starliner-Fahrzeug im April stattfinden. Die ursprünglich für 2022 geplante Crew Flight Test (CFT)-Mission wurde aufgrund technischer Probleme verschoben. Die Vorbereitungen für die Mission laufen jedoch nach Plan, und wenn alles gut geht, wird der Start am 14. April erfolgen.

Die CFT-Mission ist von großer Bedeutung, da sie nicht nur den ersten bemannten Flug der Raumsonde Starliner markiert, sondern auch das erste Mal, dass eine bemannte US-Kapsel an Land landet, anstatt im Meer zu landen. Darüber hinaus wird dies der erste bemannte Start von Cape Canaveral seit der Apollo-7-Mission im Jahr 1968 sein.

NASA und Boeing haben hart daran gearbeitet, die technischen Probleme zu beheben, die bei den Vorbereitungen für die CFT-Mission festgestellt wurden. Ein Problem bestand darin, brennbares Klebeband von Kabelbäumen in der Starliner-Kapsel zu entfernen. Laut Dave McCann, Boeings Chefingenieur für das Starliner-Programm, wurden über 1,300 Meter Klebeband entfernt und durch nicht brennbare Alternativen ersetzt. Die Teams arbeiteten fleißig daran, die Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Mission ist die Neugestaltung der Softlinks in den Fallschirmen des Raumfahrzeugs, um deren Sicherheitsspielraum zu erhöhen. Für Januar ist ein Falltest geplant, um die Leistung der neu gestalteten Links zu bewerten. Der erfolgreiche Abschluss dieses Tests wird entscheidend für die Einhaltung des Startplans für den 14. April sein.

Sobald die CFT-Mission erfolgreich geflogen ist, wird der Starliner in die Flotte für langfristige Rotationsmissionen der Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS) integriert. Dies wird sich mit der Crew Dragon von SpaceX abwechseln und zu regelmäßigen Missionen zur ISS beitragen.

FAQ:

F: Wann ist der erste bemannte Start des Boeing CST-100 Starliner geplant?

A: Der Start ist derzeit für den 14. April geplant.

F: Was macht die CFT-Mission so bedeutsam?

A: Die CFT-Mission wird die erste bemannte US-Kapsel sein, die an Land statt im Meer landet, und es wird der erste bemannte Start von Cape Canaveral seit 1968 sein.

F: Welche technischen Probleme haben NASA und Boeing angegangen?

A: Zu den Problemen gehörte das Entfernen von brennbarem Klebeband von Kabelbäumen und die Neugestaltung der Softlinks in den Fallschirmen des Raumfahrzeugs für mehr Sicherheit.

F: Was ist der nächste Schritt vor dem Start?

A: Bei einem Falltest im Januar wird die Leistung der neu gestalteten Softlinks in den Fallschirmen bewertet. Sein Erfolg ist entscheidend für die Einhaltung des Startplans.