Der Oktober verspricht spektakuläre astronomische Ereignisse für Sterngucker

Der Oktober wird Sterngucker jedes Wochenende mit einer Reihe astronomischer Ereignisse begeistern. Von Meteorschauern bis hin zu Sonnenfinsternissen gibt es am Nachthimmel viel zu bestaunen.

Der Monat beginnt mit dem Draconiden-Meteorschauer, dessen Höhepunkt nach Sonnenuntergang am 8. Oktober vorhergesagt wird. Obwohl dieser Schauer nur etwa 10 Meteore pro Stunde bringt, ist er einzigartig, weil er seinen Höhepunkt in den Abendstunden und nicht wie die meisten anderen Meteorschauer spät in der Nacht erreicht. In seltenen Fällen können sich die Draconiden in einen Meteoritensturm verwandeln, wie im Jahr 2018 zu beobachten war, als über 100 Sternschnuppen pro Stunde gezählt wurden. Ein solcher Ausbruch ist in diesem Jahr jedoch nicht zu erwarten.

Am 14. Oktober wird es zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommen, die in Teilen Nordamerikas sichtbar ist. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis erzeugt diese Sonnenfinsternis einen „Feuerring“-Effekt, da sich der Mond an der Sonne ausrichtet und einen Halo aus Sonnenlicht um ihn herum hinterlässt. Die Sonnenfinsternis wird entlang einer schmalen Zone sichtbar sein, die sich von Süd-Oregon bis Süd-Texas erstreckt, während der Rest Nordamerikas Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis sein wird.

Nach den Draconiden wird am 20. und 21. Oktober der Orioniden-Meteorschauer stattfinden. Während dieses Ereignisses können Sterngucker damit rechnen, etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten. Die Meteore scheinen aus dem Sternbild Orion zu stammen, weshalb dieser Schauer nach ihm benannt ist. Der Regen setzt am Abend ein, wobei die Stundensätze im Laufe der Nacht allmählich ansteigen.

Schließlich wird es am letzten Oktoberwochenende zu einer partiellen Mondfinsternis kommen, wenn ein Vollmond den Nachthimmel füllt. Die Sonnenfinsternis lässt sich am besten von Europa, Afrika und Asien aus beobachten, während Nordamerika den größten Teil der Show verpassen wird.

Markieren Sie also Ihren Kalender und bereiten Sie sich darauf vor, diesen Oktober die Wunder des Nachthimmels zu bestaunen!

Quellen:

– AccuWeather