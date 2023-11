Neue Möglichkeiten zur Beobachtung von Venus, Jupiter, Saturn und den Leoniden-Meteoriten in diesem Monat

By

Mit der Ankunft im November erwartet Sterngucker ein Hochgenuss, denn sie können die Pracht von Venus, Jupiter, Saturn und den faszinierenden Leoniden-Meteorschauer beobachten. Die renommierte Raumfahrtbehörde NASA hat wertvolle Einblicke in die idealen Zeiten für die Beobachtung dieser Himmelsschauspiele gegeben.

Am Morgen des 9. Novembers, vor Sonnenaufgang, wird direkt unter der Venus eine Mondsichel beobachtet. Dieser bemerkenswerte Anblick wird sicherlich alle, die ihn sehen, in seinen Bann ziehen. Später im Monat, am 20. November, wird Saturn sich anmutig offenbaren. Wenn man nach Süden blickt, kann man den Planeten knapp über einem Viertelmond erkennen. Fomalhaut und Altair, die leuchtend hellen Sterne, werden dieses atemberaubende Spektakel begleiten.

Auf dem weiteren Weg wird am 24. November nach Sonnenuntergang ein fast voller Mond seine bezaubernde Nähe zum Jupiter zeigen. Wenn der Monat zu Ende geht, sehen Sie, wie Venus neben dem strahlenden Stern Spica am Morgenhimmel aufsteigt. Diese himmlischen Kooperationen versprechen für alle Himmelsbegeisterten einen beeindruckenden Anblick.

Aber das ist nicht alles. Der November ist auch die Hauptzeit für den jährlichen Leoniden-Meteorschauer, der vom Kometen Tempel-Tuttle ausgeht. Nach Angaben der NASA wird der Schauer über Nacht am 17. November seinen Höhepunkt erreichen, wobei die meisten Meteore von Mitternacht bis zum Morgengrauen des nächsten Tages sichtbar sind. Um Ihr Seherlebnis zu optimieren, empfiehlt die NASA, einen sicheren, dunklen Ort ohne helles Licht zu wählen. Legen Sie sich einfach hin und blicken Sie direkt in den Nachthimmel.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Wo kann ich den Leoniden-Meteorschauer sehen?

A: Der Leoniden-Meteorschauer kann von überall auf der Erde beobachtet werden, solange der Himmel klar ist, außer in der Antarktis.

F: Mit wie vielen Sternschnuppen kann ich während des Leoniden-Meteorschauers pro Stunde rechnen?

A: Im Durchschnitt können Sterngucker während des Leoniden-Meteorschauers bis zu 15 Sternschnuppen pro Stunde beobachten.

F: Ist es möglich, die Leoniden-Meteore mit bloßem Auge zu beobachten?

A: Ja, die Leoniden-Meteore sind mit bloßem Auge sichtbar.

F: Warum wird der Meteoritenschauer „Leoniden“ genannt?

A: Die Leoniden sind nach dem Sternbild Löwe benannt, da sie aus diesem Bereich des Himmels zu stammen scheinen.

Das faszinierende Schauspiel der Leoniden-Meteore, das durch die Begegnung der Erde mit kleinen eisigen Trümmern des Kometen Tempel-Tuttle verursacht wurde, verspricht ein atemberaubendes Schauspiel. Die Meteore verglühen, bevor sie die Erdoberfläche erreichen, und hinterlassen einen faszinierenden Streifen heißer Luft, den wir als Sternschnuppen wahrnehmen. Der Leoniden-Meteorschauer ist für seine helle Helligkeit bekannt und gilt als der schnellste bekannte Meteorschauer, der mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 44 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum rast.

Nutzen Sie diesen Monat die Gelegenheit, die Pracht des Nachthimmels zu erleben, wenn Venus, Jupiter, Saturn und die Leoniden-Meteore ein unvergleichliches Himmelsspektakel bieten.

Quelle: [Irish Sun](https://www.thesun.ie/news/6208293/venus-jupiter-saturn-leonid-meteors/)