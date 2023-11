Neue Einblicke in die erstaunliche Entwicklung von Seesternen

By

Stellen Sie sich eine Halloween-Szene wie keine andere vor – ein menschlicher Kopf, der auf Hunderten winziger Füße inmitten all der anderen unheimlichen Dekoration umherhuscht. Vergessen Sie das jetzt, denn es hat nichts mit Seesternen zu tun. Jüngste Forschungen haben eine verblüffende Wahrheit über diese Wasserlebewesen ans Licht gebracht, die Sie in einem ganz neuen Licht sehen lässt.

Während es den Anschein hat, als hätten Seesterne zahlreiche „Arme“, die von ihrem zentralen Körper ausgehen, haben Wissenschaftler eine faszinierende Entdeckung gemacht. Diese Kreaturen sind zusammen mit anderen Stachelhäutern wie Seeigeln, Seegurken und Sanddollars im Wesentlichen nur Köpfe. Mit anderen Worten: Sie haben keinen Körper wie die meisten anderen Lebewesen.

Diese Entdeckung gibt Wissenschaftlern Rätsel auf, da die Evolutionsaufzeichnungen von Seesternen darauf hindeuten, dass sie sich wie Menschen aus Vorfahren mit bilateraler Symmetrie entwickelt haben. Der Körper von Seesternen ist jedoch in fünf gleiche Abschnitte unterteilt. Wie kam es also zu diesem einzigartigen Körperplan?

Wissenschaftler machten sich auf die Suche nach dem Verständnis dieses verwirrenden Phänomens und erstellten eine dreidimensionale Karte der Genexpression in einem Seestern. Sie konzentrierten sich auf Gene, die für das Wachstum des Ektoderms verantwortlich sind, zu dem auch die Haut und das Nervensystem gehören, um herauszufinden, wo bestimmte Gene während der Entwicklung des Lebewesens aktiv waren.

Die Ergebnisse waren faszinierend. Die mit der Kopfentwicklung verbundenen Gensignaturen waren bei jungen Seesternen verstreut, die entscheidenden Komponenten des Körperbauplans fehlten jedoch deutlich. Tatsächlich befanden sich sogar Markierungen, die normalerweise mit der Vorderseite des Kopfes eines Tieres verbunden sind, seltsamerweise in der Nähe der Mitte jedes der fünf Arme des Seesterns.

Diese Ergebnisse führten die Forscher zu dem Schluss, dass Seesterne und ihre Stachelhäuter-Gegenstücke ihren einzigartigen fünfteiligen Körperbau wahrscheinlich dadurch entwickelt haben, dass sie die Rumpfregion ihrer bilateralen Vorfahren abgestoßen haben. Diese Transformation verschaffte ihnen deutliche Vorteile in Bezug auf Mobilität und Ernährung und unterschied sie von Tieren mit symmetrischem Körperbau.

Warum haben sich diese Kreaturen auf so eigenartige Weise entwickelt? Die ältesten bekannten Seesternfossilien sind über 200 Millionen Jahre alt und damit sogar älter als die frühesten bekannten Dinosaurier. Dies deutet darauf hin, dass sie eine erfolgreiche Überlebensformel gefunden haben.

Obwohl es seltsam erscheinen mag, sich Seesterne nur als Köpfe vorzustellen, die über den Meeresboden kriechen, gedeihen diese faszinierenden Kreaturen schon seit Millionen von Jahren. Ihre evolutionäre Reise versetzt Wissenschaftler immer wieder in Erstaunen und erinnert uns an die unglaubliche Vielfalt des Lebens in unseren Ozeanen.

